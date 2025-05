Die Baltimore Ravens haben sich vor wenigen Wochen von Kicker Justin Tucker getrennt. Head Coach John Harbaugh äußerte sich nun ausführlich zu den Entscheidungsgründen.

von Daniel Kugler

John Harbaugh, der Head Coach der Baltimore Ravens, hat sich zur Entlassung von Kicker Justin Tucker geäußert.

Der 62-Jährige spach von einem "komplexen Entscheidungsprozess", an dem neben ihm auch Owner Steve Bisciotti, Teampräsident Sashi Brown und General Manager Eric DeCosta beteiligt waren.

Tucker, der treffsicherste Kicker der NFL-Historie, wurde von den Ravens am 5. Mai inmitten einer NFL-Untersuchung wegen sexuellen Missverhaltens entlassen.

"Ich meine, wir reden hier über den wohl besten Kicker in der Geschichte des Spiels", sagte Harbaugh nach dem zweiten OTA-Training des Teams in der Offseason. "Wie wir schon sagten, es ist vielschichtig und kompliziert. Aber am Ende läuft alles darauf hinaus, was man tun muss, um sein Team auf das erste Spiel vorzubereiten."