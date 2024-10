Wenn die Detroit Lions am Sonntag bei den Dallas Cowboys antreten, geht es auf dem Platz zur Sache. Auch verbal. Mittendrin: Amon-Ra St. Brown. Das verspricht, ein heißes Duell zu werden. Denn Jourdan Lewis bringt sich vor dem Duell seiner Dallas Cowboys mit den Detroit Lions in Week 6 der NFL am Sonntag (im Liveticker) schon mal in Stimmung. Er trifft dann auf einen alten Bekannten: Amon-Ra St. Brown. "Ich erinnere mich daran, dass er in einem Podcast versucht hat, mich bloßzustellen", sagte der Cornerback. "Wir werden gegeneinander spielen, also werden wir uns sehen und ein gemeinsames Spiel haben", sagte Lewis. "Wir werden sehen, was echt ist und was nicht." Was war passiert? Beim Duell der beiden in der vergangenen Saison ging es offenbar rund auf dem Platz, vor allem verbal. Lewis praktiziert Trash Talk vom Feinsten.

Amon-Ra St. Brown: "Er hat verrücktes Zeug geredet" "Er hat verrücktes Zeug geredet", sagte St. Brown im Juli im "Pivot Podcast". "So einen Scheiß habe ich noch nie gehört. Er hat verrücktes Zeug aus dem Ärmel geschüttelt", ergänzte er: "Er kam gerade herein. Zu diesem Zeitpunkt dachte ich mir, ich weiß nicht, was er sagt. Ich versuche, Plays zu machen, das Spiel zu gewinnen. Ich mache mir keine Gedanken um ihn. Aber sobald er anfing, so zu reden, denke ich mir: ‘Alles klar ...'" Beim 19:20 gegen die Cowboys im Dezember 2023 kam St. Brown auf 90 Yards und einen Touchdown. "Ich bin mit Leidenschaft bei der Sache und möchte nicht mit jedem befreundet sein, vor allem nicht mit einem Detroit Lion (der) nicht aus Detroit stammt", schrieb Lewis nach den Podcast-Aussagen St. Browns auf Instagram. Er selbst kommt aus Detroit.

