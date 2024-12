NFL: Detroit Lions gewinnen Krimi gegen Green Bay Packers und ziehen in die Playoffs ein

Die NFL-Saison 2024 hat ihren dritten Playoff-Teilnehmer. Im Thursday Night Game von Woche 14 setzen sich die Detroit Lions spät mit 34:31 gegen die Green Bay Packers durch und schnappen sich ihr Ticket für die Postseason. Nach den Kansas City Chiefs und den Buffalo Bills hat sich mit den Detroit Lions nun das dritte Team in der NFL-Saison 2024 die Playoff-Teilnahme gesichert. Beim 34:31 im Division-Kracher gegen die Green Bay Packers wurde abermals Kicker Jake Bates zum Helden, der mit ablaufender Uhr ein Field Goal aus 35 Yards zum Sieg versenkte. NFL-Highlights: Detroit Lions siegen in letzter Sekunde - wichtiger Catch von Amon-Ra Lions-Quarterback Jared Goff brachte 32 seiner 41 Pässe für 283 Yards und drei Touchdowns an, warf aber auch eine Interception. Bester Receiver war Jameson Williams mit fünf Catches für 80 Yards, Amon-Ra St. Brown kam bei ebenfalls fünf Catches auf 43 Yards. Auf der Gegenseite warf Jordan Love 20 Pässe, davon fanden lediglich zwölf einen Mitspieler. Er kam aber trotzdem auf 206 Yards und einen Touchdown und blieb zudem ohne Interception. Christian Watson verbuchte mit 114 Yards bei vier Catches den meisten Raumgewinn.

Detroit Lions dominieren Durchgang eins gegen Packers Direkt von Beginn an übernahmen die Lions die Kontrolle, David Montgomery (14 Carries, 51 Yards) lief am Ende des ersten Drives über drei Yards in die Endzone. Im zweiten Viertel erhöhte Bates per Field Goal, ehe sich auch Green Bay anmeldete und Josh Jacobs (18 Carries, 66 Yards, drei Touchdowns) erstmals seinen Weg in die Endzone fand.

Die Antwort von Detroit kam im direkten Gegenzug, Goff fand Jahmyr Gibbs bei 4th & Goal und der Running Back besorgte den 17:7-Pausenstand. Bemerkenswert: Head Coach Dan Campbell ließ insgesamt fünf 4th Downs ausspielen. Zwei davon sorgten direkt für sechs Punkte, lediglich ein Versuch misslang. Früh in Hälfte zwei übernahmen dann die Packers. Tucker Kraft fing einen Ball von Love zum Touchdown, direkt danach leistete sich Goff seine Interception an der eigenen 26-Yard-Linie. Die Packers nahmen dankend an, Josh Jacobs sorgte kurz darauf für den nächsten Score - 21:17.

Packers-Star Jacobs mit drei Touchdowns - Bates wird zum Helden Die Antwort der Lions kam direkt, Tim Patrick brachte mit seinem ersten von zwei Touchdown-Catches abermals die Führung. Kurz darauf stoppte Green Bay die Lions an der eigenen 30-Yard-Linie, das kurze Feld nutzten die Packers erneut. Wieder war es Jacobs, der den Weg in die Endzone fand.

