American Football

NFL: Detroit Lions gewinnen NFC-Spektakel gegen Dallas Cowboys - Amon-Ra St. Brown glänzt

  • Aktualisiert: 05.12.2025
  • 11:03 Uhr
  • Chris Lugert

Die Detroit Lions wahren mit einem beeindruckenden Sieg gegen die Dallas Cowboys ihre Playoff-Chancen in der NFL. Für die Texaner ist der Traum von der Postseason hingegen so gut wie vorbei.

Die Detroit Lions haben das mit Spannung erwartete Schlagerspiel der NFL gegen die Dallas Cowboys auf beeindruckende Weise für sich entschieden. In einem absehbaren Offensiv-Spektakel setzten sich die Lions zu Hause gegen die Cowboys mit 44:30 durch und wahrten damit ihre Playoff-Chancen.

Die Texaner hingegen kassierten nicht nur ihre erste Niederlage nach drei Siegen in Serie, sondern gegen einen direkten Konkurrenten um einen Wildcard-Platz in der NFC auch einen womöglich entscheidenden Rückschlag im Playoff-Rennen. Laut "NextGen Stats" haben die Cowboys nach der Niederlage nur noch eine Chance von neun Prozent auf die Postseason.

Spieler des Spiels aufseiten der Lions war Running Back Jahmyr Gibbs mit drei Rushing Touchdowns und 120 Scrimmage Yards. Mit jetzt 47 Touchdowns in seinen ersten drei Saisons stellte er den Rekord von Legende Barry Sanders ein.

Detroit Lions: Amon-Ra St. Brown war fit und auffällig

Die Lions konnten zudem auf den zuletzt angeschlagenen Wide Receiver Amon-Ra St. Brown zurückgreifen, der sechs Bälle für 92 Yards fing. Nur Jameson Williams (96) kam auf mehr Receiving Yards bei Detroit.

Quarterback Jared Goff spielte solide und fehlerfrei, er brachte 25 von 34 Pässen für 309 Yards an und fand Rookie Isaac TeSlaa zum Touchdown. In der Schlussphase gab es für die Lions jedoch einen womöglich schwerwiegenden Verlust zu verkraften, Safety Brian Branch zog sich eine Knöchelverletzung zu und musste vom Platz gefahren werden. Es wäre der nächste Ausfall für eine angeschlagene Secondary.

NFL: Das gabs noch nie! Cowboys-Kicker gelingt historisches

Die Cowboys mussten unterdessen kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit den Ausfall von Star-Receiver CeeDee Lamb hinnehmen, der sich bei einem Duell mit einem Lions-Verteidiger eine Gehirnerschütterung zuzog. Bis dahin zeigte Lamb ein Monsterspiel und hatte bereits 121 Yards gesammelt.

Kaum ein Faktor war hingegen der zuletzt überragende George Pickens, der nur auf 37 Yards kam. Stattdessen rückte Ryan Flournoy nach Lambs Ausfall in den Fokus und kam auf neun gefangene Bälle für 115 Yards und den einzigen Receiving Touchdown der Cowboys.

Dallas Cowboys: Dak Prescott wirft zwei Interceptions

Quarterback Dak Prescott erlebte einen bitteren Abend und warf zwei Interceptions. Die erste passierte gleich im ersten Play zu Beginn der zweiten Hälfte und gab den Lions ein kurzes Feld, die sich mit einem Touchdown bedankten. Der zweite Pick passierte unmittelbar vor Spielende beim Versuch, das Spiel noch zu drehen.

Einmal mehr überragend präsentierte sich Kicker Brandon Aubrey, der fünf Field Goals und einen Extrapunkt verwandelte, darunter ein Kick über 63 Yards. Als erstem Spieler der NFL-Geschichte gelang es dem Cowboys-Kicker sogar, in einem Spiel drei Field Goals über 55 Yards zu verwandeln.

Für die Cowboys geht es in Woche 15 mit einem Heimspiel gegen die Minnesota Vikings weiter, die Lions müssen im nächsten Topspiel zu den Los Angeles Rams reisen.

