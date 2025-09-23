NFL: Detroit Lions gewinnen Offensivspektakel gegen Baltimore Ravens

Quarterback Jared Goff spielte nahezu fehlerfrei, brachte 20 von 28 Pässen an den Mann und blieb ohne Interception. Seinen einzigen Touchdown warf er auf Amon-Ra St. Brown, seinen Leading Receiver (77 Yards).

Die Detroit Lions haben den verkorksten Saisonstart wettgemacht. Gegen die Baltimore Ravens gewannen die Lions einen Schlagabtausch am Ende mit 38:30.

Die Detroit Lions haben den Abschluss des 3. Spieltags in einem Offensivspekatkel gewonnen. Dank einer überragenden Defense siegten die Lions mit 38:30 bei den Baltimore Ravens.

Das Laufspiel erinnerte zudem an beste Zeiten aus 2023: David Montgomery riss 151 Yards ab, Jahmyr Gibbs immerhin 67. Beide freuten sich zudem über jeweils zwei Touchdowns.

Lions Defense terrorisiert Lamar Jackson

Star des Abends war jedoch die Defense: Neben satten sieben Sacks an Lamar Jackson forcierte sie zwei Fumbles, davon einen verlorenen im 4. Quarter von Derrick Henry. Der erzielte zwar einen Touchdown, wurde jedoch bei 57 Total Yards gehalten.

Statistisch machte Jackson ein überragendes Spiel: 21 von 27 Pässen kamen an, damit erzielte er 288 Yards Raumgewinn sowie drei Touchdowns. Obendrauf kommen 35 Rushing Yards. Es waren jedoch Momente, die die Ravens um den Sieg brachten.

Bester Receiver des Abends war Mark Andrews mit 91 Yards und zwei Touchdowns, auch Rashod Bateman fing einen Score (63 Yards). Am Ende war es der Turnover, der den Unterschied machte.

Die Lions bekommen es in Woche vier mit den Cleveland Browns zu tun, die Baltimore Ravens reisen zu den Kansas City Chiefs ins Arrowhead Stadium.