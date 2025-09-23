NFL - Detroit Lions: St. Brown entschuldigt sich für Kraftausdrücke

Der deutsche NFL-Receiver Amon-Ra St. Brown entschuldigt sich für seine Kraftausdrücke nach einem erzielten Touchdown.

Der deutsche Star-Receiver Amon-Ra St. Brown hat für den Jubel über seinen vierten Touchdown der NFL-Saison um Entschuldigung gebeten.

Mikrofone hatten eingefangen, wie der 25-Jährige von den Detroit Lions nach seinem Lauf in die Endzone einige Kraftausdrücke verwendete.

"Es tut mir leid, Leute", sagte St. Brown am Montagabend (Ortszeit) bei ESPN.

Beim 38:30-Erfolg der Detroit Lions bei den Baltimore Ravens hatte der Wide Receiver sein Team im dritten Viertel mit dem Touchdown im Spiel gehalten - und laut "I run this shit" gerufen, dann schob er noch das "N-Wort" nach.