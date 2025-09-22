NFL: Kansas City Chiefs feiern ersten Sieg - Giants-Fans haben keine Lust mehr auf Russell Wilson

Die Kansas City Chiefs feiern den ersten Sieg der Saison. Bei den New York Giants werden derweil die Rufe nach einem neuen Quarterback laut. Erleichterung bei den Kansas City Chiefs. Das Team um Quarterback-Superstar Patrick Mahomes hat im dritten Spiel der neuen NFL-Saison endlich den ersten Sieg eingefahren. Beim Gastspiel bei den New York Giants stand am Ende ein 22:9-Erfolg auf der Anzeigetafel. Allzu glorreich sah der Super-Bowl-Teilnehmer aus dem vergangenen Jahr gegen "Big Blue" aber lange Zeit nicht aus. So stand zur Halbzeit lediglich eine 9:6-Führung für die Chiefs - erzielt durch drei Field Goals von Kicker Harrison Butker.

