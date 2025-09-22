Anzeige
NFL: Kansas City Chiefs feiern ersten Sieg - Giants-Fans haben keine Lust mehr auf Russell Wilson

  • Aktualisiert: 23.09.2025
  • 08:51 Uhr
  • ran.de

Die Kansas City Chiefs feiern den ersten Sieg der Saison. Bei den New York Giants werden derweil die Rufe nach einem neuen Quarterback laut.

Erleichterung bei den Kansas City Chiefs. Das Team um Quarterback-Superstar Patrick Mahomes hat im dritten Spiel der neuen NFL-Saison endlich den ersten Sieg eingefahren. Beim Gastspiel bei den New York Giants stand am Ende ein 22:9-Erfolg auf der Anzeigetafel.

Allzu glorreich sah der Super-Bowl-Teilnehmer aus dem vergangenen Jahr gegen "Big Blue" aber lange Zeit nicht aus. So stand zur Halbzeit lediglich eine 9:6-Führung für die Chiefs - erzielt durch drei Field Goals von Kicker Harrison Butker.

Erst nach der Pause zeigten sich die Gäste verbessert. Zunächst gelang Patrick Mahomes ein Touchdown-Pass auf Tyquan Thornton, dann lief Kareem Hunt in die Endzone.

Mahomes selbst war derweil übrigens nicht annähernd so viel zu Fuß unterwegs, wie in den ersten beiden Partien der Saison. Stattdessen übernahm Running Back Isiah Pacheco einen Großteil des Laufspiels.

Giants-Fans wollen Wilson loswerden

Während Mahomes 22 von 37 Pässen für 224 Yards und einen Touchdown anbrachte, zeigte sein Gegenüber Russell Wilson eine mehr als nur dürftige Vorstellung.

Lediglich 18 von 32 Pässen für 160 Yards fanden einen Abnehmer, ein Touchdown gelang dem Routinier dabei nicht. Und viel schlimmer noch: Wilson musste gleich zwei Interceptions hinnehmen.

Nach dem zweiten Pick hallten in der Folge "We want Dart"-Rufe durch das MetLife Stadium in East Rutherford. Rookie-Quarterback Jaxson Dart hatte in der Preseason überzeugt.

Hoffnungsschimmer für die Giants: Rookie-Running-Back Cam Skattebo erzielte im zweiten Spiel in Folge einen Touchdown und brachte es gegen die Chiefs auf insgesamt 121 Yards.

