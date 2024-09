NFL: Detroit Lions trauern um Legende Joe Schmidt

Anzeige

Mit Joe Schmidt stirbt einer der besten und erfolgreichsten NFL-Spieler in der Geschichte der Detroit Lions.

Im Alter von 92 Jahren ist Joe Schmidt, einer der besten Spieler in der Geschichte der Detroit Lions, verstorben.

Das gab die Franchise aus Michigan am Donnerstag bekannt. In der Mitteilung heißt es: "Die Nachricht von Joe Schmidts Tod macht uns sehr traurig. Unsere Gedanken und Gebete sind bei seiner Frau Marilyn und der gesamten Familie Schmidt."

Schmidt war einer der ersten Spieler der Lions, die es zu großer Popularität brachten. In seiner 13 Jahre währenden Karriere lief der Linebacker ausschließlich für die Lions auf.

Von 1954 bis 1963 wurde er zehn Jahre in Folge für den Pro Bowl nominiert. Auf seiner Position gehörte er in dieser Zeit konstant zu den Besten.

Zweimal gewann er in den 1950er Jahren mit den Lions den NFL-Titel, der damals noch nicht in einem Super Bowl ausgespielt wurde, und ist seit 1973 Teil der Hall of Fame.