Die NFL wird in den kommenden fünf Jahren in Deutschland spielen. Die Gastgeber für 2026 und 2028 sollen in Kürze verkündet werden.

Vom Super Bowl aus New Orleans berichten Dominik Kaiser und Rainer Nachtwey

Mit Berlin steht der Austragungsort für NFL-Spiele in Deutschland für die Jahre 2025, 2027 und 2029 fest.

Nach München 2022 und 2024 sowie Frankfurt 2023 ist die Hauptstadt die dritte deutsche Austragungsstadt.

Aber wie sieht es mit Spielen für die Spielzeiten 2026 und 2028 aus? "Die wird es geben, ja", verrät NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth im Interview mit ran am Rande des Super Bowls 59 in New Orleans.

"Wir haben erste Vorstellungen, die aber noch nicht in Vertragsform gegossen sind, wir aber mit Sicherheit in den nächsten Monaten verkünden können", führt Steinforth aus.

Gastgebende Städte sind aller Voraussicht nach München und Frankfurt. "Wir können sagen, dass wir in den letzten Jahren gute Erfahrungen haben sammeln können und wir deswegen mit den genannten Städten in intensivem Austausch sind."