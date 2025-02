Die NFL wird 2025 erstmals ein Regular-Season-Spiel in Irland austragen. Auch das Heimteam steht bereits fest.

Vom Super Bowl aus New Orleans berichten Dominik Kaiser und Rainer Nachtwey

Die NFL kommt nach Irland.

2025 wird erstmals ein Spiel der Regular Season in Dublin stattfinden.

Das gab die Liga im Vorfeld des Super Bowl 2025 in New Orleans (am Sonntag im ran-Liveticker) bekannt.

Auf der Pressekonferenz gab die NFL bekannt, dass die Pittsburgh Steelers als erstes Heimteam in Irland antreten werden. Gespielt wird im legendären Croke Park.