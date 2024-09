Anzeige

Anzeige

Receiving Yards in einer Saison, Quarterback Rushing Yards und Sacks: Diese NFL-Rekorde könnten 2024 fallen. Die neue NFL-Saison steht vor der Tür - und damit ist es Zeit für Predictions! Jedes Jahr fallen in der NFL zahlreiche Rekorde, insbesondere seit der Einführung des 17. Regular-Season-Spieltags. Einige Bestmarken bleiben allerdings seit Jahren unangetastet. ran hat neun NFL-Rekorde herausgesucht, die in der kommenden Spielzeit gebrochen oder zumindest eingestellt werden könnten.

Anzeige

Die meisten Rushing Yards eines Quarterbacks Aktueller Rekord: Michael Vick - 6.109 Yards Für Lamar Jackson ist die Bestmarke von Michael Vick zum Greifen nah. Der Ravens-Quarterback steht nach dem Saisonstart, bei dem er für 122 Yards lief, bei 5.380 Rushing Yards, ihm fehlen also noch 729 Yards zur All-Time-Marke. Im Schnitt verbuchte Jackson in seiner Karriere bisher 876 Rushing Yards pro Saison - und das, obwohl er in seiner Rookie-Saison erst in Week 11 sein Debüt als Starter gab und auch in späteren Saisons mehrere Partien verletzungsbedingt verpasste. Sollte der MVP der vergangenen Spielzeit in diesem Jahr gesund bleiben, wird er Vicks Rushing-Rekord höchstwahrscheinlich brechen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Lamar Jackson © Getty Images

Die meisten Receiving Yards in einer Saison Aktueller Rekord: Calvin Johnson - 1.964 Yards (Saison 2012) Seit über zehn Jahren hält der Hall of Famer Calvin Johnson den Rekord für die meisten Receiving Yards in einer Saison.

2021 verpasste Cooper Kupp die Bestmarke mit 1.947 Yards nur denkbar knapp. 2022 schnupperte Justin Jefferson mit 1.809 Yards auch am Rekord. 2023 war Dolphins-Star Tyreek Hill lange Zeit auf Kurs, den Rekord zu brechen, bevor er auch verletzungsbedingt in der Endphase der Regular Season etwas nachließ und mit 1.799 Yards abschloss. Mit der Fülle an Mega-Talenten auf der Receiver-Position, einer immer passfreudigeren Liga und dem 17. Regular-Season-Spiel ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bevor der Rekord von "Megatron" und wahrscheinlich auch die 2.000-Yard-Marke gebrochen werden.

Anzeige

Tyreek Hill © Icon Sportswire

Anzeige Die meisten Sacks in einer Saison Aktueller Rekord: Michael Strahan und T.J. Watt - 22,5 Sacks (Saisons 2001 und 2021) Wie beim Receiving-Yards-Rekord, ist auch beim Sack-Rekord aufgrund der zahlreichen talentierten Spieler sowie des zusätzlichen Saisonspiels bald eine neue Bestmarke zu erwarten. T.J. Watt zog 2021 mit 22,5 Sacks in nur 15 Spielen mit Michael Strahan gleich, der den Rekord 2001 aufgestellt hatte. 2023 war Watt mit 19,5 Sacks erneut nicht weit entfernt vom Sack-Rekord. Neben Watt haben auch Defense-Stars wie Myles Garrett, Micah Parsons oder Danielle Hunter durchaus die Chance, die 23 Sacks zu erreichen.

Anzeige

T.J. Watt © 2020 Getty Images

Anzeige

Das längste Field Goal Aktueller Rekord: Justin Tucker - 66 Yards (Saison 2021) Vor drei Jahren kickte Justin Tucker aus 66 Yards das längste Field Goal der NFL-Geschichte. Seitdem haben schon mehrere Kicker die 60-Yard-Marke geknackt - in der Preseason schaffte Cowboys-Kicker Brandon Aubrey es sogar, wie Tucker aus 66 Yards ein Field Goal zu versenken. Statistiken aus der Preseason zählen zwar nicht als offizielle Rekorde, doch der Aubrey-Kick zeigt, dass die Bestmarke von Tucker in Gefahr ist.

Justin Tucker (r.) © 2018 Getty Images

Anzeige

Anzeige

Die meisten Passing Touchdowns in einer Saison (Rookie) Aktueller Rekord: Justin Herbert - 31 Touchdowns (Saison 2020) Ein weiterer Rekord, der noch zur 16-Spieltage-Ära gehört, und schon bald fallen könnte. Denn in den vergangenen Jahren hatte kaum ein Quarterback eine auf dem Papier so gute Ausgangssituation wie Caleb Williams. Der viel gehypte First-Overall-Pick wird in Chicago sofort starten und mit D.J. Moore, Keenan Allen und Rome Odunze von einem der besten Receiver-Trios der NFL profitieren können. Sollte der neue Bears-Quarterback die 31 Touchdowns erreichen, würde er auch einen Franchise-Rekord aufstellen, der im Moment bei 29 Touchdown-Pässen liegt.

Caleb Williams © Getty

Anzeige

Anzeige

Die meisten Receptions in einer Saison (Rookie) Aktueller Rekord: Puka Nacua - 105 Catches (Saison 2023) Der nächste Rookie-Rekord, der in diesem Jahr fallen könnte, wurde erst in der vergangenen Saison aufgestellt. Rams-Receiver Puka Nacua eroberte 2023 die Liga im Sturm und fing in seiner Debütsaison 105 Pässe. Mit zahlreichen talentierten Rookie-Receivern, die bereits von Beginn an die Nummer-Eins-Waffe im Passing Game ihrer Teams sein könnten, wie Marvin Harrison Jr. bei den Cardinals und Malik Nabers bei den Giants, ist es nicht undenkbar, dass Nacuas Marke direkt gebrochen wird.

Marvin Harrison Jr. © ZUMA Press Wire

Anzeige Die meisten kassierten Sacks in einer Karriere Aktueller Rekord: Tom Brady - 565 Sacks Rekorde sind nicht nur positiv - auch wenn diese "Bestmarke" auch viel mit der Beständigkeit eines Quarterbacks zu tun hat. Rekordhalter der meisten kassierten Sacks ist im Moment niemand anderes als Tom Brady - dicht gefolgt von Ben Roethlisberger (554) und den noch aktiven Aaron Rodgers (531) und Russell Wilson (527). Bemerkenswert ist hierbei aber Wilsons Statistik, der bisher ganze zehn Saisons weniger als Brady bestritten hat und durchschnittlich fast 44-mal pro Saison gesackt wird. Mit einer weiteren solchen Saison bei seinem Debütjahr als Steelers-QB würde er den unrühmlichen Rekord für sich alleine haben.

Russell Wilson © USA TODAY Network

Die meisten Passing Yards in einem Spiel Aktueller Rekord: Norm Van Brocklin - 554 Yards (Saison 1951) Irgendwann muss dieser Rekord doch fallen, oder? Der damalige Rams-Quarterback Norm Van Brocklin stellte vor 74 Jahren eine der langlebigsten Bestmarken der NFL-Geschichte auf, als er gegen die New York Giants für 554 Passing Yards warf. Seitdem wurde die 500-Yard-Marke 25-mal geknackt, unter anderem von QB-Legenden wie Tom Brady, Drew Brees und Dan Marino. Zuletzt schaffte es Joe Burrow, als er 2021 bei einem Sieg seiner Bengals über die Ravens 525 Yards warf. Noch nie wurde in der NFL so viel gepasst wie in der aktuellen Ära. Es ist also erwartbar, dass auch diese Bestmarke bald schon gebrochen werden könnte.

Norm Van Brocklin © twitter.com/RewindRams

Die meisten 1.000-Yards-Saisons in Serie Aktueller Rekord: Jerry Rice - 11 (1986 - 1996) Zugegeben, dieser Rekord kann 2024 nicht gebrochen, aber zumindest eingestellt werden! Denn seit seinem NFL-Debüt 2014 hat Buccaneers-Receiver Mike Evans in jeder einzelnen Spielzeit die 1.000-Yards-Receiving-Marke geknackt. Zehn Saisons in Serie. Damit fehlt ihm nur noch eine weitere, um den Rekord des vielleicht besten Wide Receivers der Geschichte, Jerry Rice, einzustellen. Dem gelang das Kunststück von 1986 bis 1996 in elf Spielzeiten am Stück. Außerdem hält Rice noch den Rekord für die meisten 1.000-Yards-Saisons insgesamt - mit 14. Eine Bestleistung, die Mike Evans frühestens in der Saison 2027 einstellen kann.

Jerry Rice © IMAGO/USA TODAY Network