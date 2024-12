Ein Privatflugzeug stürzte am Donnerstag auf das Grundstück von Dion Dawkins. Dabei kam ein Mensch ums Leben.

Großer Schock für NFL-Star Dion Dawkins. Im Garten des Offensive Tackles der Buffalo Bills ist am vergangenen Donnerstag ein Privatflugzeug abgestürzt.

Wie die örtliche Polizei berichtete, ist der Pilot des Fliegers bei dem Unglück ums Leben gekommen. Dawkins und seine Familie trugen keine Schäden davon.

Noch vor Ort wurde der Pilot für tot erklärt, die Polizei geht von mechanischen Problemen als Ursache des Absturzes aus.

Der Polizei zufolge befand sich das Flugzeug auf dem Weg nach New York, als es gegen 11:22 Uhr in ein Waldstück auf Dawsons Grundstück stürzte.

Der Flieger ging wohl sofort in Flammen auf, die Feuerwehr von East Aurora (im Bundesstaat New York) vermeldete, dass der Brand in rund einer halben Stunde gelöscht wurde.