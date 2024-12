Und trotz des Fokus auf den Lauf blüht auch das Passing Game mit fortschreitender Saison immer mehr auf. Allen voran der diesjährige Zweitrunden-Pick Ladd McConkey fing in sieben der letzten acht Spiele mindestens fünf Pässe und kam im gleichen Zeitraum eben so oft auf über 50 Receiving Yards.

Harbaughs Leistungen fliegen vollkommen unter dem Radar

Bislang hat Harbaugh all das geliefert, was er versprochen und bei seinen vorherigen Stationen auch immer getan hat: Er krempelt Organisationen im Eiltempo mit einem sofortigen Kulturwandel um und impft seinen Spielern ein Gewinner-Gen ein.

Und trotz der starken Leistungen der alles andere als chronisch erfolgsverwöhnten Chargers unter Harbaugh schwimmt die Franchise medial weiter unter dem Radar. Etwa auch in der Diskussion um den Coach of the Year Award fällt sein Name bei den Top-Favoriten eher seltener.

Was man neben der sportlichen Entwicklung der Chargers auch nicht vergessen werden darf: Harbaugh war zuletzt 2014 als Head Coach für die San Francisco 49ers in der NFL tätig. Von 2015 bis 2023 coachte er bei Michigan am College.