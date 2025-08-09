Die Preseason der NFL im Livestream auf Joyn
NFL Preseason: Lenny Krieg heizt Kicker-Wettkampf an und erzielt Monster-Field-Goal
- Aktualisiert: 11.08.2025
- 10:36 Uhr
- ran.de
Der Deutsche Lenny Krieg überzeugt im ersten Preseason-Spiel der Falcons mit einem Mega-Field-Goal. Kann er Routinier Younghoe Koo den Posten streitig machen?
Anfang des Jahres konnte der ehemalige Kicker der Stuttgart Surge, Lenny Krieg, beim Scouting Combine der NFL überzeugen. Mehrere Teams zeigten sich interessiert, am Ende statteten ihn die Atlanta Falcons mit einem Dreijahresvertrag inklusive Grundgehalt und Signing Bonus aus.
Bei den Falcons ist eigentlich Routinier Younghoe Koo der Kicker Nummer eins, doch das könnte sich ändern. Mit einem beeindruckenden Field Goal hat Krieg nämlich den Wettkampf eröffnet.
Beim ersten Preseason-Spiel der Falcons – die Partie gegen Detroit wurde nach einer schockierenden Verletzung noch vor Ablauf der Zeit im vierten Viertel abgebrochen – verwandelte der Deutsche ein durchaus beeindruckendes Field Goal.
Gleich im ersten Viertel traf Krieg seinen Versuch aus 57 Yards - und das nicht etwa knapp. Der Ball flog mittig durch die Torstangen. Krieg wurde in der Folge von seinen Teamkollegen gefeiert, auch Head Coach Raheem Morris strahlte voller Begeisterung über das ganze Gesicht.
Seinen Extrapunkt nach dem Touchdown von Chris Blair verwandelte der Deutsche wenig später ebenfalls. Kleiner Makel: Mitte des dritten Viertels fand ein weiteres Field Goal aus 53 Yards nicht den Weg ins Ziel.
Das Wichtigste in Kürze
Mit Koo haben die Falcons eigentlich einen routinierten Kicker in ihren Reihen. Allerdings verfehlte der Pro Bowler aus dem Jahr 2020 in der vergangenen Saison gleich neun Field Goals und landete zum Ende der Spielzeit mit einer Hüftverletzung auf der IR-Liste.
Externer Inhalt
Krieg will Koo Falcons-Job streitig machen
Krieg startet derweil so richtig durch. Beim Combine konnte der über das International Player Pathway Program gekommene 23-Jährige als Einziger alle 14 Field-Goal-Versuche verwandeln. Zudem existieren von ihm Videoaufnahmen, wie er im Training der Falcons ein Field Goal aus sage und schreibe 73 Yards erzielt.
Auch das Thema Geld könnte noch entscheidend werden. Mit einem Gehalt von 4,25 Millionen US-Dollar wäre Koo in der neuen Saison ligaweit der Kicker mit dem vierthöchsten Gehalt.
Krieg selbst gibt sich derweil gelassen. Vor Beginn der Preseason erklärte er im Interview mit "Fox Sports": "Es gibt 32 Jobs in der Liga, und meine Aufgabe ist es, einfach mein Bestes zu geben und mich jeden Tag zu verbessern."
Und weiter: "Was auch immer passiert, passiert eben. Ich versuche, das zu kontrollieren, was ich kontrollieren kann."