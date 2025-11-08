Anzeige

Wird das neue Commanders-Stadion nach Donald Trump benannt? Das Medium berichtet mit Verweis auf eine Quelle im Weißen Haus, dass es im Hintergrund bereits Gespräche mit einem Mitglied der Owner-Gruppe der Commanders gebe. "ESPN" zitiert die Quelle mit den Worten: "Der Präsident will es, und es wird vermutlich passieren." Regierungssprecherin Karoline Leavitt erklärte derweil: "Es wäre ein wunderschöner Name, denn es war Präsident Trump, der den Neubau des Stadions ermöglicht hat." Allerdings schwieg sie zu weiteren Nachfragen.

NFL - Injury Update der Saison 2025: Puka Nacua wohl wieder einsatzbereit 1 / 14 © ZUMA Press Wire Puka Nacua ( Los Angeles Rams)

Gute Nachrichten für die Rams-Offense: Wide Receiver Puka Nacua steht für das Division-Duell gegen die San Francisco 49ers nicht mehr auf der Injury List, kann also nach seiner Brustverletzung aus dem Spiel gegen die New Orleans Saints wieder dabei sein. Bislang kommt Nacua in sieben Einsätzen auf 711 Receiving Yards in dieser Saison - das ist der viertbeste Wert der Liga. © Imagn Images Jayden Daniels (Washington Commanders)

Jayden Daniels hat sich bei der Heimpleite der Commanders gegen die Seahawks den linken Ellbogen ausgekugelt. Wie nun Ian Rapoport berichtet, gibt es leichte Entwarnung für den Quarterback. Laut MRT-Untersuchungen ist die Verletzung nicht so schwer wie zunächst befürchtet. Wichtigste Erkenntnis der Ärzte: Es seien keine Bänder beschädigt und damit ist auch keine OP nötig. Daniels wurde auch nicht auf die Injured Reserve List gesetzt. Laut NFL-Insider Tom Pelissero fällt er auf unbestimmte Zeit aus, ein Comeback noch in dieser Saison ist aber realistisch. © Imagn Images Geno Smith (Las Vegas Raiders)

Raiders-Quarterback Geno Smith erlitt laut Trainer Pete Carroll zu Beginn des vierten Viertels bei der Niederlage von Las Vegas gegen den AFC-West-Rivalen Denver eine starke Prellung am Oberschenkel. Er kehrte zwar ins Spiel zurück, war jedoch deutlich beeinträchtigt. Smith sagte, er habe "starke Schmerzen" gehabt, aber versucht, sie auszublenden. Das einzig Positive an der ganzen Situation: Die nächste Partie der Raiders steht erst zum Abschluss von Week 11 an. © Imagn Images Kyler Murray (Arizona Cardinals)

Cardinals-Quarterback Kyler Murray landet mit einer Fußverletzung auf der Injured Reserve List. Das bestätigte Head Coach Jonathan Gannon. Dabei gehe es in erster Linie darum, dass Murray "vollständig gesund" werde, erklärte der Coach. Murray hatte aus dem Grund bereits die letzten drei Spiele pausiert und wurde durch Backup Jacoby Brissett ersetzt. Durch die IR wird Murray mindestens vier weitere Wochen fehlen. © ZUMA Press Wire C.J. Stroud (Houston Texans)

Die Houston Texans müssen in Week 10 gegen die Jacksonville Jaguars auf C.J. Stroud verzichten. Der Quarterback hatte sich in Week 9 gegen die Denver Broncos eine Gehirnerschütterung zugezogen. Head Coach DeMeco Ryans bestätigte am Mittwoch den Ausfall. Die Texans stehen vor dem kommenden Spieltag bei einer 3-5-Bilanz. © IMAGO/imageSPACE Sauce Gardner (Indianapolis Colts)

Colts-Neuzugang Ahmad "Sauce" Gardner trainierte am Mittwoch mit dem Team und will am Sonntag in Berlin gegen die Atlanta Falcons spielen, sofern er das NFL-Concussion-Protokoll besteht. Gardner erlitt, noch im Dress der New York Jets, in Woche 7 eine Gehirnerschütterung, verpasste Woche 8 und hatte in Woche 9 frei. Zuvor hatte Jets-Coach Aaron Glenn mit seiner Rückkehr für Woche 10 gerechnet, ehe die Colts zwei Erstrundenpicks und Adonai Mitchell für ihren neuen Top-Cornerback abgaben. © Imagn Images Tucker Kraft (Green Bay Packers)

Tucker Kraft, Tight End der Green Bay Packers, spielt das beste Jahr seiner Karriere, aber seine Saison ist nun wohl vorzeitig beendet. Laut Ian Rapoport von "NFL Network" hat sich Kraft das Kreuzband gerissen und fällt damit für den Rest der Spielzeit aus. Die Packers haben ihn mittlerweile auf die Injured Reserve List gesetzt. © ZUMA Press Wire Jakob Johnson (Houston Texans)

Der deutsche Fullback ist nach seiner Oberschenkel-Verletzung auf gutem Weg zum Comeback. Nachdem am vergangenen Mittwoch das sogenannte 21-Tage-Fenster geöffnet wurde, trainierte Jakob Johnson an den folgenden Tagen voll mit, für das Spiel gegen die Denver Broncos reichte es aber noch nicht. Bleibt abzuwarten, ob er in Woche 10 gegen die Jacksonville Jaguars am Start sein wird. © 2025 Getty Images Brock Purdy (San Francisco 49ers)

Nachdem Brock Purdy unter der Woche wieder eingeschränkt am Training teilgenommen hat, könnte er nach seiner Zehenverletzung aufs Spielfeld zurückkehren. Allerdings wollen die 49ers laut "ESPN" nichts überstürzen und vertrauen seinem Vertreter Mac Jones. © Imagn Images Pat Surtain II (Denver Broncos)

Cornerback Pat Surtain II von den Denver Broncos wird mehrere Spiele wegen einer Zerrung des linken Brustmuskels verpassen. Surtain verletzte sich beim 44:24-Heimsieg gegen die Dallas Cowboys, als er sich 22 Sekunden vor Ende der ersten Halbzeit beim Tackling gegen Wide Receiver George Pickens unglücklich den linken Arm und die Schulter verdrehte. © ZUMA Press Wire Trey Hendrickson (Cincinnati Bengals)

Der Defensive End hat sich zum Ende der ersten Halbzeit gegen die New York Jets erneut an der rechten Hüfte verletzt. Bereits zuvor hatte die Hüfte dem Pass Rusher Problemen bereitet. Bei den ersten Einheiten vergangene Woche trainierte Trey Hendrickson nur eingeschränkt. © IMAGO/Imagn Images Travis Hunter (Jacksonville Jaguars)

Bittere Nachrichten für die Jacksonville Jaguars: Der Nummer-2-Pick des diesjährigen Drafts, Travis Hunter, wird auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt und verpasst damit sicher die nächsten vier Spiele. Hunter zog sich im Training eine Knieverletzung zu, nachdem er vor der Jaguars-Bye-Week in Woche sieben mit acht Catches für 101 Yards und seinem ersten Touchdown seinen NFL-Durchbruch feierte. © 2025 Getty Images Cam Skattebo (New York Giants)

Cam Skattebo hat sich im zweiten Viertel des Spiels seiner New York Giants gegen die Philadelphia Eagles schwer am Sprunggelenk erletzt. Beim Versuch, einen Pass von Quarterback Jaxson Dart zu fangen, wurde der Rookie zu Boden gebracht und verdrehte sich den Fuß. Mehrere Mitspieler schlugen angesichts der offensichtlichen Verletzung die Hände vors Gesicht und auf gingen auf die Knie, während Skattebo vom medizinischen Personal abtransportiert wurde. Der Running Back wurde noch am Sonntag operiert, er wird wohl den Rest der Saison verpassen. © IMAGO/ZUMA Press Wire Mike Evans (Tampa Bay Buccaneers)

Star-Receiver Mike Evans wird mit seinem Schlüsselbeinbruch aus Week 7 einen Großteil der Saison verpassen. Damit findet eine sagenhafte Rekordserie ihr Ende. Der 32-Jährige hatte seit seiner Rookie-Saison 2014 in jeder Spielzeit mindestens 1.000 Receiving-Yards erzielt.

Passend zu den Berichten ist Trump am Sonntag als Ehrengast von Josh Harris, der die Besitzergruppe der Commanders anführt, beim Heimspiel gegen die Detroit Lions anwesend.

