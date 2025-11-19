NFL - Donald Trump schießt gegen TV-Sender: "ABC sollte Lizenz entzogen werden"

US-Präsident Donald Trump wettert im Rahmen einer Pressekonferenz heftig gegen eine Korrespondentin. Ist nun die Medienfusion zwischen "ESPN" und "NFL Network" in Gefahr?

Sport, Wirtschaft und Politik lassen sich nicht immer trennen - schon gar nicht wenn Donald Trump Präsident ist.

So hängt die im August beschlossene Medienfusion zwischen "NFL Network" und "ESPN" auch von der Zustimmung der aktuellen US-Regierung ab.

Entscheidend sind die gemeinsamen Beziehungen der NFL und "ESPN"/"ABC"/"Disney" zu Trump, was dieser Tage nicht gerade als positive Grundvoraussetzung für die Football-Liga und den TV-Konzern angesehen werden kann.

Der Deal sieht eigentlich vor, dass "ESPN" die Übernahme des "NFL Network" vollzieht und der Liga im Gegenzug zehn Prozent der Rechte am TV-Sender zustehen. Laut "NBC" spricht aktuell aber mehr für ein Scheitern als einen Vollzug.

Demnach scheinen die Beziehungen derart angespannt zu sein, was sich negativ auf die Fusion auswirken könnte und ein Platzen des Deals immer wahrscheinlicher macht. Ein Vorfall auf einer Pressekonferenz im Oval Office verdeutlichte die Streitpunkte.