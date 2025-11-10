DIE HIGHLIGHTS DER NFL AUF JOYN
NFL - New York Giants trennen sich von Head Coach Brian Daboll - GM Joe Schoen darf bleiben
- Aktualisiert: 11.11.2025
- 10:21 Uhr
- Andreas Reiners
Brian Daboll ist nicht mehr länger Head Coach der New York Giants. Das bestätigte die Franchise am Montag.
Die Ära von Brian Daboll als Head Coach der New York Giants ist beendet. Die NFL-Franchise hat die Reißleine gezogen und Daboll gefeuert. Das bestätigten die Giants am Montag offiziell.
"Die letzten Spielzeiten waren schlichtweg enttäuschend, und wir haben unsere Erwartungen an dieses Franchise nicht erfüllt. Wir verstehen die Frustration unserer Fans und werden daran arbeiten, ein deutlich verbessertes Produkt zu liefern", hieß es in einem gemeinsamen Statement des Präsidenten John Mara und des Vorsitzenden Steve Tisch.
Mike Kafka, bislang Assistenztrainer und Offensivkoordinator, wird das Team interimsmäßig übernehmen. Er war in den vergangenen zwei Jahren bei mehreren Teams als Head Coach im Gespräch gewesen.
Die Entscheidung kommt einen Tag nach einer 20:24-Niederlage bei den Chicago Bears, bei der die Giants mal wieder eine Führung spät verspielt hatten.
- NFL - New York Giants: Entscheidung gegen Brian Daboll kommt viel zu spät
Die Giants stehen in dieser Spielzeit bei 2–8 und unter Daboll bei insgesamt 20–40–1 in dreieinhalb Jahren als Head Coach. Einmal, 2022, führte er das Team überraschend in die Playoffs, wo in den Divisional Playoffs Schluss war. Diese positive Tendenz konnte er seitdem nicht mehr bestätigen.
New York Giants: Kafka soll übernehmen
2023 beendeten die Giants die Saison mit einer 6-11-Bilanz, 2024 mit 3-14. Dass es auch in dieser Saison so negativ läuft, hat allerdings auch mit Verletzungen zu tun. So fallen Wide Receiver Malik Nabers und Running Back Cam Skattebo für den Rest der Saison aus, am Sonntag zog sich zudem Rookie-Quarterback Jaxson Dart eine Gehirnerschütterung zu.
Eine weitere Entscheidung wurde ebenfalls getroffen: Joe Schoen bleibt General Manager und leitet die Suche nach einem neuen Cheftrainer. "Wir sind der Meinung, dass Joe einen guten jungen Kern an Talenten zusammengestellt hat und freuen uns auf dessen Entwicklung", sagte Mara: "Leider haben die Ergebnisse der letzten drei Jahre nicht unseren Erwartungen entsprochen. Wir übernehmen die volle Verantwortung dafür und hoffen, dass wir den Erfolg erzielen, den unsere Fans erwarten."
Tisch sprach von "schwierigen Entscheidungen, die John und ich uns nicht leicht gemacht haben." Die Bosse aber seien "überzeugt, dass dies zum jetzigen Zeitpunkt der richtige Schritt ist und uns ermöglicht, nach vorn zu blicken."