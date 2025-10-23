- Anzeige -
NFL Draft

NFL Draft Order 2026 - Reihenfolge nach Woche 13: Giants nähern sich Nummer-1-Pick

  • Aktualisiert: 02.12.2025
  • 07:23 Uhr
  • ran.de

Nach dem 13. NFL-Spieltag blicken wir auf die aktuelle Reihenfolge für den Draft 2026. Wer holt sich in einem engen Rennen den ersten Pick?

Wer hätte aktuell den ersten Pick im NFL Draft 2026?

ran blickt nach dem 13. Spieltag auf die derzeitige Reihenfolge bei der Talente-Ziehung vom 23. bis 25. April 2026 in Pittsburgh (Quelle: "tankathon.com").

Hinweis: Kommen zwei Teams auf dieselbe Bilanz, entscheidet der "Strength of Schedule". Dabei werden die Bilanzen der jeweiligen Gegner verglichen. Da nicht jede Mannschaft gegen jedes andere Team der Liga spielt, haben alle Franchises unterschiedlich starke Gegner. Der "Strength of Schedule" gibt an, wie schwer der Spielplan einer jeden Mannschaft ist.

Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) fires an incomplete pass against the Colts at Arrowhead Stadium in Kansas City, Missouri on Sunday, November 23, 2025. PUBLICATIONxNOTxINxUSA 23 ...

Alle NFL-Highlights und ausgewählte -Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

1. Tennessee Titans (1-11)

Strength of Schedule: .573

2. New York Giants (2-11)

Strength of Schedule: .541

3. New Orleans Saints (2-10)

Strength of Schedule: .502

4. Las Vegas Raiders (2-10)

Strength of Schedule: .556

5. Cleveland Browns (3-9)

Strength of Schedule: .483

6. Washington Commanders (3-9)

Strength of Schedule: .512

7. New York Jets (3-9)

Strength of Schedule: .539

8. Arizona Cardinals (3-9)

Strength of Schedule: .565

9. Los Angeles Rams via Atlanta Falcons (4-8)

Strength of Schedule: .500

10. Cincinnati Bengals (4-8)

Strength of Schedule: .520

© IMAGO/ZUMA Press Wire
11. Minnesota Vikings (4-8)

Strength of Schedule: .529

12. Miami Dolphins (5-7)

Strength of Schedule: .493

13. Kansas City Chiefs (6-6)

Strength of Schedule: .510

14. Pittsburgh Steelers (6-6)

Strength of Schedule: .520

15. Carolina Panthers (7-6)

Strength of Schedule: .515

16. Dallas Cowboys (6-5-1)

Strength of Schedule: .452

17. Detroit Lions (7-5)

Strength of Schedule: .505

NFL Saison 2025: Diese Teams sind aus dem Playoff-Rennen ausgeschieden

<em><strong>Aus dem Playoff-Rennen ausgeschieden</strong><br>Im Januar nur Zuschauer - während die besten Sieben jeder Conference um den Einzug in den Super Bowl streiten, heißt es für 18 andere Teams Zuschauen. Bereits am 12. von 18 Spieltagen erwischt es das erste Team. Am 13. folgen vier weitere. <strong>ran</strong> gibt einen Überblick über die bereits ausgeschiedenen Teams.</em>
© Imagn Images

Aus dem Playoff-Rennen ausgeschieden
Im Januar nur Zuschauer - während die besten Sieben jeder Conference um den Einzug in den Super Bowl streiten, heißt es für 18 andere Teams Zuschauen. Bereits am 12. von 18 Spieltagen erwischt es das erste Team. Am 13. folgen vier weitere. ran gibt einen Überblick über die bereits ausgeschiedenen Teams.

<strong>Las Vegas Raiders (2-10)</strong><br>Für die Truppe um Maxx Crosby ist nach der 10. Niederlage der Saison nichts mehr zu holen. Das 14:31 gegen die Los Angeles Chargers ist gleichbedeutend mit dem Aus im Kampf um die Playoffs - alle Wild-Card-Teams haben schon mindestens acht Siege auf dem Konto - der AFC-West-Führende sogar neun.
© 2025 Getty Images

Las Vegas Raiders (2-10)
Für die Truppe um Maxx Crosby ist nach der 10. Niederlage der Saison nichts mehr zu holen. Das 14:31 gegen die Los Angeles Chargers ist gleichbedeutend mit dem Aus im Kampf um die Playoffs - alle Wild-Card-Teams haben schon mindestens acht Siege auf dem Konto - der AFC-West-Führende sogar neun.

<strong>Arizona Cardinals (3-9)</strong><br>Am 13. Spieltag erwischt es die Arizona Cardinals durch die 17:20-Niederlage bei den Tampa Bay Buccaneers.
© 2025 Getty Images

Arizona Cardinals (3-9)
Am 13. Spieltag erwischt es die Arizona Cardinals durch die 17:20-Niederlage bei den Tampa Bay Buccaneers.

<strong>New Orleans Saints (2-10)</strong><br>Auch für Head Coach Kellen Moore ist frühzeitig der Traum von der Postseason beendet. Nach der 17:21-Niederlage gegen die Miami Dolphins ist es auch rechnerisch nicht mehr möglich.
© 2025 Getty Images

New Orleans Saints (2-10)
Auch für Head Coach Kellen Moore ist frühzeitig der Traum von der Postseason beendet. Nach der 17:21-Niederlage gegen die Miami Dolphins ist es auch rechnerisch nicht mehr möglich.

<strong>Tennessee Titans (1-11)</strong><br>Für Nummer 1 Pick Cam Ward heißt es im ersten Jahr Lernen, Lernen, Lernen. Und in den Playoffs Zuschauen. Für Tennessee ist nach der 3:25-Niederlage gegen die Jacksonville Jaguars Platz 1 in der Division oder 7 in der AFC nicht mehr erreichbar.
© 2025 Getty Images

Tennessee Titans (1-11)
Für Nummer 1 Pick Cam Ward heißt es im ersten Jahr Lernen, Lernen, Lernen. Und in den Playoffs Zuschauen. Für Tennessee ist nach der 3:25-Niederlage gegen die Jacksonville Jaguars Platz 1 in der Division oder 7 in der AFC nicht mehr erreichbar.

<strong>New York Giants (2-10)</strong><br>Für das Team aus dem Big Apple ist bereits am 12. Spieltag der Zug für die Playoffs abgefahren. Die 27:34-Niederlage nach Overtime bei den Detroit Lions ist eine zu viel.
© 2025 Getty Images

New York Giants (2-10)
Für das Team aus dem Big Apple ist bereits am 12. Spieltag der Zug für die Playoffs abgefahren. Die 27:34-Niederlage nach Overtime bei den Detroit Lions ist eine zu viel.

18. Houston Texans (7-5)

Strength of Schedule: .541

Teams, die aktuell für die Playoffs qualifiziert wären:

19. Baltimore Ravens (6-6)

Strength of Schedule: .505

20. Tampa Bay Buccaneers (7-5)

Strength of Schedule: .505

21. Buffalo Bills (8-4)

Strength of Schedule: .473

22. Philadelphia Eagles (8-4)

Strength of Schedule: .493

23. New York Jets via Indianapolis Colts (8-4)

Strength of Schedule: .502

24. San Francisco 49ers (9-4)

Strength of Schedule: .485

© Imagn Images

25. Los Angeles Chargers (8-4)

Strength of Schedule: .461

26. Cleveland Browns via Jacksonville Jaguars (8-4)

Strength of Schedule: .495

27. Dallas Cowboys via Green Bay Packers (8-3-1)

Strength of Schedule: .478

28. Seattle Seahawks (9-3)

Strength of Schedule: .478

29. Los Angeles Rams (9-3)

Strength of Schedule: .517

30. Denver Broncos (10-2)

Strength of Schedule: .444

31. Chicago Bears (9-3)

Strength of Schedule: .439

32. New England Patriots (11-2)

Strength of Schedule: .369

