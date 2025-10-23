NFL Draft
NFL Draft Order 2026 - Reihenfolge nach Woche 15: Chiefs verlieren Positionen
- Aktualisiert: 16.12.2025
- 07:41 Uhr
Nach dem 15. NFL-Spieltag blicken wir auf die aktuelle Reihenfolge für den Draft 2026. Wer holt sich in einem engen Rennen den ersten Pick?
Wer hätte aktuell den ersten Pick im NFL Draft 2026?
ran blickt nach dem 15. Spieltag auf die derzeitige Reihenfolge bei der Talente-Ziehung vom 23. bis 25. April 2026 in Pittsburgh (Quelle: "nfl.com").
Hinweis: Kommen zwei Teams auf dieselbe Bilanz, entscheidet der "Strength of Schedule". Dabei werden die Bilanzen der jeweiligen Gegner verglichen. Da nicht jede Mannschaft gegen jedes andere Team der Liga spielt, haben alle Franchises unterschiedlich starke Gegner. Der "Strength of Schedule" gibt an, wie schwer der Spielplan einer jeden Mannschaft ist.
1. New York Giants (2-12)
Strength of Schedule: .577
2. Las Vegas Raiders (2-12)
Strength of Schedule: .579
3. Tennessee Titans (2-12)
Strength of Schedule: .597
4. Cleveland Browns (3-11)
Strength of Schedule: .477
5. New York Jets (3-11)
Strength of Schedule: .523
6. Arizona Cardinals (3-11)
Strength of Schedule: .592
7. Washington Commanders (4-10)
Strength of Schedule: .490
8. New Orleans Saints (4-10)
Strength of Schedule: .446
9. Cincinnati Bengals (4-10)
Strength of Schedule: .574
10. Los Angeles Rams via Atlanta Falcons (5-9)
Strength of Schedule: .515
11. Miami Dolphins (6-7)
Strength of Schedule: .475
12. Minnesota Vikings (6-8)
Strength of Schedule: .536
13. Kansas City Chiefs (6-8)
Strength of Schedule: .548
14. Dallas Cowboys (6-7-1)
Strength of Schedule: .462
15. Baltimore Ravens (7-7)
Strength of Schedule: .464
16. Carolina Panthers (7-7)
Strength of Schedule: .500
17. Detroit Lions (8-6)
Strength of Schedule: .482
18. New York Jets via Indianapolis Colts (8-6)
Strength of Schedule: .495
NFL Saison 2025: Diese Teams sind aus dem Playoff-Rennen ausgeschieden
NFL 2025: Diese Teams verpassen die Playoffs
Im Januar nur Zuschauer - während die besten Sieben jeder Conference um den Einzug in den Super Bowl streiten, heißt es für 18 andere Teams Zuschauen. Nach 15 Spieltagen hat es bereits 13 Teams erwischt, die ihren Fokus nun schon voll auf die neue Saison legen können. ran gibt einen Überblick über die bereits ausgeschiedenen Teams.
Miami Dolphins (6-8)
Nach vier Siegen in Folge bedeutete die 15:28-Pleite im Monday Night Game des 15. Spieltags gegen die Pittsburgh Steelers das Ende aller Playoff-Träume für Miami. Sechs Niederlagen in den ersten sieben Spielen waren am Ende einfach zu viel.
Kansas City Chiefs (6-8)
Es ist tatsächlich passiert: Die Kansas City Chiefs verpassen die Playoffs! Die 13:16-Niederlage in Week 15 gegen die Los Angeles Chargers machte das Undenkbare auch mathematisch perfekt. Es ist das erste Mal seit 2014, dass die Postseason der NFL ohne die Chiefs über die Bühne gehen wird.
Minnesota Vikings (6-8)
Nicht durch eigenes Zutun, sondern aufgrund der übrigen Ergebnisse in Week 15 sind die Minnesota Vikings bereits sicher eliminiert - egal, wie ihr Sunday Night Game gegen die Dallas Cowboys verlaufen wäre. Da half auch der 34:26-Sieg am Ende nicht mehr.
Atlanta Falcons (5-9)
Eine erneut von Verletzungen geprägte Saison bei den Atlanta Falcons endet auch in diesem Jahr ohne eine Teilnahme an der Postseason. Spätestens mit der deutlichen 9:37-Niederlage gegen die Seattle Seahawks war das besiegelt. Die letzte Playoff-Teilnahme der Falcons datiert aus der Saison 2017.
Cincinnati Bengals (4-10)
Wirklich realistisch war es ohnehin schon seit Wochen nicht mehr, mit der desaströsen 0:24-Heimniederlage gegen die Baltimore Ravens steht aber auch endgültig fest, dass die Cincinnati Bengals die Playoffs verpassen. Auch die Rückkehr des lange verletzten Quarterbacks Joe Burrow änderte daran nichts.
Washington Commanders (4-10)
Nachdem die Commanders im vergangenen Jahr mit Rookie-Quarterback Jayden Daniels noch bis ins NFC Championship Game vorgestoßen waren, ist der Traum vom erneuten Playoff-Football in dieser Saison früh geplatzt. Nach der deutlichen 0:31-Klatsche gegen die Minnesota Vikings und lediglich drei Siegen aus dreizehn Spielen müssen sie die Postseason endgültig abschreiben.
New Orleans Saints (4-10)
Auch für Head Coach Kellen Moore ist frühzeitig der Traum von der Postseason beendet. Nach der 17:21-Niederlage gegen die Miami Dolphins ist es auch rechnerisch nicht mehr möglich.
Cleveland Browns (3-11)
Der wohl polarisierendste Rookie-Quarterback der vergangenen Jahre muss in seiner ersten NFL-Saison definitiv von außen bei den Playoffs zuschauen. Zwar war Shedeur Sanders gegen die Tennessee Titans der erste Rookie-Quarterback der Saison, der über 300 Yards warf, dennoch mussten sich die Cleveland Browns den Titans knapp mit 29:31 geschlagen geben. Wieder keine Playoffs.
Arizona Cardinals (3-11)
Am 13. Spieltag erwischt es die Arizona Cardinals durch die 17:20-Niederlage bei den Tampa Bay Buccaneers.
New York Jets (3-11)
Eine weitere Saison zum Vergessen für die New York Jets. Nach der deutlichen 10:34-Niederlage gegen den Division-Konkurrenten aus Miami, der seine Saison tatsächlich noch herumgerissen hat, besteht für kein Team aus New York mehr eine Chance auf die Playoffs.
Tennessee Titans (2-12)
Für Nummer 1 Pick Cam Ward heißt es im ersten Jahr Lernen, Lernen, Lernen. Und in den Playoffs Zuschauen. Für Tennessee ist nach der 3:25-Niederlage gegen die Jacksonville Jaguars Platz 1 in der Division oder 7 in der AFC nicht mehr erreichbar.
Las Vegas Raiders (2-12)
Für die Truppe um Maxx Crosby ist nach der 10. Niederlage der Saison nichts mehr zu holen. Das 14:31 gegen die Los Angeles Chargers ist gleichbedeutend mit dem Aus im Kampf um die Playoffs - alle Wild-Card-Teams haben schon mindestens acht Siege auf dem Konto - der AFC-West-Führende sogar neun.
New York Giants (2-12)
Für das Team aus dem Big Apple ist bereits am 12. Spieltag der Zug für die Playoffs abgefahren. Die 27:34-Niederlage nach Overtime bei den Detroit Lions ist eine zu viel.
Teams, die aktuell für die Playoffs qualifiziert wären:
19. Tampa Bay Buccaneers (7-7)
Strength of Schedule: .526
20. Pittsburgh Steelers (8-6)
Strength of Schedule: .523
21. Philadelphia Eagles (9-5)
Strength of Schedule: .503
22. Houston Texans (9-5)
Strength of Schedule: .556
23. Dallas Cowboys via Green Bay Packers (9-4-1)
Strength of Schedule: .462
24. Chicago Bears (10-4)
Strength of Schedule: .403
25. Los Angeles Chargers (10-4)
Strength of Schedule: .424
26. San Francisco 49ers (10-4)
Strength of Schedule: .449
27. Buffalo Bills (10-4)
Strength of Schedule: .480
28. Cleveland Browns via Jacksonville Jaguars (10-4)
Strength of Schedule: .485
29. New England Patriots (11-3)
Strength of Schedule: .372
30. Seattle Seahawks (11-3)
Strength of Schedule: .459
31. Los Angeles Rams (11-3)
Strength of Schedule: .536
32. Denver Broncos (12-2)
Strength of Schedule: .393
Diese Teams haben aufgrund von Trades 2026 keinen Erstrundenpick:
Atlanta Falcons, Green Bay Packers, Indianapolis Colts, Jacksonville Jaguars