- Anzeige -
- Anzeige -
ALLE NFL-HIGHLIGHTS AUF JOYN

NFL - Kansas City Chiefs: Patrick Mahomes schwer verletzt - Tom Brady gibt Ratschlag

  • Veröffentlicht: 16.12.2025
  • 10:44 Uhr
  • Franziska Wendler

Tom Brady spricht über die schwere Verletzung von Patrick Mahomes und gibt ihm einen Ratschlag mit auf den Weg.

Von Franziska Wendler

Schlimmer hätte der 15. NFL-Spieltag für Patrick Mahomes nicht verlaufen können. Chiefs-Pleite gegen die Chargers, vorzeitiges Playoff-Aus – und für ihn persönlich am schlimmsten: Kreuzbandriss im linken Knie.

Es ist die erste schwere Verletzung in der Karriere des Spielmachers, der sich bereits einer Operation unterzogen hat. Für Mahomes steht nun eine langwierige Reha an, die die gesamte Offseason in Anspruch nehmen wird.

- Anzeige -
- Anzeige -
Pittsburghs Quarterback Aaron Rodgers

Alle NFL-Highlights und ausgewählte -Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

- Anzeige -

Quarterback-Legende Tom Brady riss sich einst, genau wie Mahomes, in seiner neunten NFL-Saison das Kreuzband. Im Podcast "Let's Go" hat der siebenmalige Super-Bowl-Sieger über den Heilungsprozess gesprochen und erklärt, warum es "psychologisch gesehen ein harter Kampf" ist.

- Anzeige -

Schwere Reha liegt vor dem Chiefs-Star

"Es ist eine harte Reha", so der 48-Jährige: "Es ist eine der härtesten Rehabilitationsmaßnahmen überhaupt. Ich erinnere mich nur daran, dass ich mich jeden Tag selbst antrieb. Und es sind immer die gleichen Schmerzen und Beschwerden, außer man macht trotz dieser Schmerzen und Beschwerden Fortschritte, was psychologisch gesehen eine große Herausforderung ist."

Und weiter: "Es fühlt sich jeden Tag nicht richtig an. Außer man gewinnt an Bewegungsfreiheit und Kraft und ist auf dem Weg der Besserung. Ich wünsche ihm also alles Gute."

Der Moderator des Podcasts, Jim Gray, fragte Brady in der Folge, welchen Ratschlag er Mahomes mit auf den Weg geben würde. Die Antwort von TB12: Man muss sich dem Prozess stellen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Brady mit Ratschlag an Mahomes

"Das Einzige, was man tun kann, ist, sich auf das zu konzentrieren, was vor einem liegt, und nicht zurückzuschauen", so Brady.

"Einfach sagen: 'Okay, das gehört zu meiner Karriere dazu, viele Menschen haben das durchgemacht und viele Menschen haben es überwunden.' Man muss sich einfach mit ganzer Kraft auf den Rehabilitationsprozess konzentrieren. Ich bin immer der Meinung, je schneller man rehabilitiert, desto schneller kann man wieder den Sport ausüben, den man liebt."

So ist Brady der Ansicht, dass sich einige Menschen zu viel Zeit lassen: Reha-Modus statt Trainings-Modus.

"Ich denke, man muss den Reha-Modus so schnell wie möglich hinter sich bringen, um wieder in den Trainings-Modus zurückzukehren. Das erfordert aber volles Engagement. Und zwar das Engagement, das großartige Profisportler aufbringen, um in ihrem Beruf großartig zu sein."

Mehr News und Videos zur NFL
Los Angeles Chargers v Kansas City Chiefs - NFL 2025
News

Mahomes erfolgreich operiert - zweite Verletzung enthüllt

  • 16.12.2025
  • 11:29 Uhr
imago images 1042010887
News

NFL-Playoffs ohne Chiefs: Was wir vermissen werden

  • 16.12.2025
  • 10:52 Uhr
imago images 1070360538
News

Cowboys-Owner am Boden: "Habe ich nicht erwartet"

  • 16.12.2025
  • 10:16 Uhr
imago images 1070086815
News

NFL passt Regel an: Ab wann ist ein Ball offiziell gefangen?

  • 16.12.2025
  • 10:05 Uhr
Stafford
News

Rams in den Playoffs - Packers verlieren Spiel und Parsons

  • 16.12.2025
  • 09:58 Uhr
Brady und Mahomes
News

Kommentar: Chiefs müssen jetzt von Bradys Patriots lernen

  • 16.12.2025
  • 09:42 Uhr
Erster Schritt auf dem Weg zurück: Patrick Mahomes
News

Mahomes am Knie operiert - Reha beginnt "unverzüglich"

  • 16.12.2025
  • 09:01 Uhr

NFL: Kurioser Moment! Kansas-City-Chiefs-Star weiß nichts von Playoff-Aus

  • Video
  • 01:01 Min
  • Ab 0

Alisha Lehmann begeistert Fans mit Oben-ohne-Fotos

  • Video
  • 01:09 Min
  • Ab 0
Mahomes
News

NFL 2025/26 live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 16.12.2025
  • 08:44 Uhr