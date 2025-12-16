Bricht ein neues Zeitalter an? Erstmals seit einer Ewigkeit finden die NFL-Playoffs ohne die Kansas City Chiefs statt. Von Julian Erbs Die heiße Phase der NFL rückt immer näher. Erstmals seit einer gefühlten Ewigkeit, tatsächlich seit elf Jahren, werden die Kansas City Chiefs nach Abschluss der Regular Season nicht mehr auf dem Feld zu sehen sein. Für Superstar-Quarterback Patrick Mahomes kommt es doppelt bitter. Zum sportlichen Aus kommt auch noch die bittere Pointe, dass er sich 20 Sekunden vor Schluss gegen die Los Angeles Chargers einen Kreuzbandriss zuzog. Ebenfalls nicht mehr Teil des Playoff-Zirkus ist Tight End Travis Kelce, der mit seiner Beziehung zu Popstar Taylor Swift wohl so sehr polarisiert hat wie kaum ein anderer NFL-Spieler. Und dann wäre da noch Head Coach Andy Reid. Allgegenwärtige Nahaufnahmen mit Playcall-Sheet und rötlichem Schnurrbart in jeder kritischen Spielsituation waren über Jahre fester Bestandteil der NFL-Primetime. Die Playoffs ohne die Chiefs bedeuten weniger Gossip, weniger Diskussionsstoff und deutlich weniger Star-Aufgebot. Für die Liga vielleicht interessant, für viele Zuschauer vermutlich trotzdem schade.

ran hat gesammelt, auf was NFL-Fans in diesem Jahr verzichten müssen. Teils mit einem weinenden, aber manchmal auch mit einem lachenden Auge.

NFL: Patrick Mahomes aka Superman Man kennt es: Alles läuft nach Plan, das eigene Team führt gegen die Chiefs oder befindet sich in einem engen Duell. Die Defense zwingt Patrick Mahomes und die restliche Offensive in ein Third and Long.

Der Ball wird gesnappt, die Pocket kollabiert und als Fan des gegnerischen Teams gibt es nur einen Gedanken: "Das ist zu weit für ein viertes Down, jetzt bekommen wir den Ball und gewinnen dieses Spiel!" Nur um wenige Sekunden später fassungslos zusehen zu müssen, wie Mahomes im Houdini-Stil aus der zusammenbrechenden Pocket entkommt, zur Seite scrambelt, während er von zwei 125 Kilogramm schweren Athleten im Vollsprint verfolgt wird, und dann einen Laserpass perfekt zwischen zwei hechtenden Cornerbacks butterweich in die Arme seines Receivers legt. First Down gesichert oder gleich der Touchdown. Es sind Momente, die sich eingebrannt haben. Momente, auf die NFL-Fans in diesen Playoffs verzichten müssen. Schade eigentlich.

Taylor Swift Seitdem Travis Kelce seine Beziehung mit Megastar Taylor Swift öffentlich gemacht hat, versucht die NFL spürbar, auch die sogenannten "Swifties" für den Sport zu begeistern. Die übertragenden Fernsehsender spielen dabei bereitwillig mit und blenden Swift immer wieder ein, besonders auf der größten Bühne, dem Super Bowl.

Besonders deutlich wurde das beim bislang letzten Super-Bowl-Sieg der Chiefs im Jahr 2024 gegen die San Francisco 49ers, bei dem Swift auffallend häufig zu sehen war und fast schon zum festen Bestandteil der Übertragung wurde. Allein während dieses Spiels war sie insgesamt 55 Sekunden lang im Bild. In der "CBS"-Übertragung wurde die 35-Jährige insgesamt zwölfmal gezeigt. Zusammengerechnet machte ihre Präsenz 0,36 Prozent der gesamten Sendezeit aus. Die einzelnen Einblendungen, mal beim Biertrinken, mal bei Reaktionen auf Spielzüge, dauerten im Schnitt viereinhalb Sekunden. Vermutlich ein Aspekt, über dessen Wegfall die meisten NFL-Fans tatsächlich nicht besonders traurig sein werden. Und doch gibt es vielleicht den einen oder anderen Zuschauer, der sich über die Saison hinweg so sehr an Swifts Präsenz gewöhnt hat, dass er sie in den Playoffs sogar ein kleines bisschen vermissen wird.

Diskussionen um Schiedsrichter Stellen wir uns ein weiteres Gedankenspiel vor, das sich für viele NFL-Fans nur allzu vertraut anfühlt. Das eigene Team macht ein überraschend gutes Spiel gegen die favorisierten Chiefs, alles läuft nach Plan. Das Spiel befindet sich im vierten Quarter, die Spannung ist greifbar. Mahomes wirft einen tiefen Ball auf einen seiner Receiver. Der Pass segelt denkbar knapp an den ausgestreckten Händen vorbei, der Cornerback feiert bereits mit der klassischen "Straps"-Celebration. Alles deutet auf ein Turnover on Downs hin. Doch dann, scheinbar aus dem Nichts, fliegt die gelbe Flagge auf das Feld. Die Referees beraten sich, anschließend folgt die Durchsage: "Pass interference, defense, number X. The ball will be placed at the spot of the foul. Automatic first down." Ob gegen die New England Patriots im AFC Championship Game 2018, gegen die Cincinnati Bengals im AFC Championship Game 2022, im Super Bowl LVII gegen die Philadelphia Eagles oder in der Divisional Round 2024 bei den Buffalo Bills. In all diesen Spielen standen Schiedsrichterentscheidungen im Fokus, die von vielen Beobachtern als zumindest fragwürdig wahrgenommen wurden und den Chiefs in entscheidenden Momenten in die Karten spielten.

NFL: Letztes Spiel von Mahomes und Kelce? Chiefs-Star am Boden zerstört

Keine Chiefs, kein Schiri-Bonus in den Playoffs. Diskussionen um Entscheidungen werden uns vermutlich trotzdem nicht erspart bleiben.

