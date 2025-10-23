Nach dem 17. NFL-Spieltag blicken wir auf die aktuelle Reihenfolge für den Draft 2026. Wer holt sich in einem engen Rennen den ersten Pick?

Wer hätte aktuell den ersten Pick im NFL Draft 2026?

ran blickt nach Ende des 17. Spieltags der Regular Season auf die derzeitige Reihenfolge bei der Talente-Ziehung vom 23. bis 25. April 2026 in Pittsburgh (Quelle: "tankathon").

Dabei wird deutlich, dass den Los Angeles Rams die 24:27-Niederlage bei den Atlanta Falcons im Monday Night Game doppelt wehtut. Denn die Kalifornier erhalten den Erstrunden-Pick der Franchise aus Georgia. Weil die aber ihre Bilanz nun etwas aufpolierte, wären die Rams also später dran.

Derweil verloren die New York Giants den First Overall Pick durch den 34:10-Erfolg bei den Las Vegas Raiders ausgerechnet an das Team aus "Sin City". Noch besteht eine kleine Chance, sich die Pole Position am letzten Spieltag zurückzuholen.

Die Raiders und die "Big Blue" sind jedoch die einzigen Teams, die noch im Rennen verblieben sind. Durch den Falcons-Sieg über die Rams können auch die New York Jets nicht mehr auf Platz eins vorrücken, da sie keinen Strength of Schedule Tiebreaker gegen eines der Teams mit drei Siegen gewinnen würden. Laut dem NFL Simulator von "The Athletic" haben die Raiders eine Chance von 77 Prozent auf den First Overall Pick, die Giants von 23 Prozent.

Hinweis: Kommen zwei Teams auf dieselbe Bilanz, entscheidet der "Strength of Schedule". Dabei werden die Bilanzen der jeweiligen Gegner verglichen. Da nicht jede Mannschaft gegen jedes andere Team der Liga spielt, haben alle Franchises unterschiedlich starke Gegner. Der "Strength of Schedule" gibt an, wie schwer der Spielplan einer jeden Mannschaft ist.