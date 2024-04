NFL Draft 2024: Eminem und Roger Goodell sorgen mit Trailer für Lacher

Anzeige

Der NFL Draft steht vor der Tür. In einem Trailer ist nun Rap-Star Eminem zu sehen, der auf das Event in Detroit einschwört.

Bereits vor wenigen Tagen hat die NFL in Zusammenarbeit mit "ESPN" und "abc" einen ersten Trailer zum NFL Draft 2024 veröffentlicht.

Darin zu sehen sind NFL Commissioner Roger Goodell und Rap-Star Eminem.

Die beiden sitzen nebeneinander und kündigen den Draft an, der vom 25. bis zum 27. April in Detroit stattfindet.

In der Stadt, in der Eminem seine Jugend verbrachte, werden in diesem Jahr die begehrtesten Talente der Colleges von den 32 NFL-Teams ausgewählt.

Eminem, der in voller Montur der Detroit Lions zu sehen ist, stellt sich und Goodell vor und sagt anschließend, dass die beiden "extrem heiß auf den diesjährigen Draft" seien.