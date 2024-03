NFL Draft 2024: Geben die Washington Commanders den zweiten Pick beim richtigen Angebot ab?

Wie aktuell bei den Washington Commanders. Die Verantwortlichen gehen das Ganze entspannt an. Es wird zwar erwartet, dass das Team des neuen Head Coaches Dan Quinn an zweiter Stelle einen Quarterback wählen wird, konkret Jayden Daniels (LSU). Doch das Telefon klingelt bereits, und die Commanders heben ab.

Und schlechte Teams sind in der Regel für die Talenteziehung besonders gut ausgestattet – mit einem Top-Pick. Und den hätten gerne auch andere. Was wiederum zu Trade-Anfragen führt.

Wer eine besonders schlechte Saison hatte, ist im April oft besonders beliebt. Denn dann steht der Draft an.

Die Washington Commanders sind beim Draft an zweiter Stelle an der Reihe. Kommt ein Quarterback? Oder gar ein Trade?

Der neue Head Coach erinnert an einen Trade der Dallas Cowboys aus dem Jahr 1989, als Running Back Herschel Walker für fünf Spieler und am Ende acht Picks zu den Minnesota Vikings ging. Damit legten die Cowboys den Grundstein für die erfolgreichen 90er Jahre mit drei Super-Bowl-Siegen.

"Ich denke, dass jeder, der in der Personalabteilung die Fähigkeiten von Adam (Peters, GM, Anm.) hat, zuhören wird, aber es gibt nur eine bestimmte Anzahl von Dingen, die man in Betracht ziehen kann, und es sollte besser wirklich gut sein", so Quinn.