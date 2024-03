Anzeige Peter Daletzki bekommt die Chance seines Lebens. Der deutsche U20-Trainer der Düsseldorfer Panther nimmt an der Tampa Bay Buccaneers National Coaching Academy teil und kann sich für ein Engagement in der NFL empfehlen. Im ran-Interview spricht er über diese besondere Gelegenheit. Das Interview führte Oliver Jensen Peter Daletzki, der die U20 der Düsseldorfer Panther trainiert, ist einer von 25 Finalisten der Tampa Bay Buccaneers National Coaching Academy. Er darf vom 6. bis zum 12. Mai am Rookie-Minicamp der Buccaneers teilnehmen. Dort wird er den Sitzungen mit den Spielern beiwohnen, Geschäftseinblicke gewinnen, Medienschulungen absolvieren und bei den Video-Analysen dabei sein. Nach Abschluss des Rookie-Minicamps wählen die Trainer und Front-Office-Mitarbeiter fünf Teilnehmer aus, die für das Trainingslager und die Preseason in das Bill Walsh Diversity Coaching Fellowship übergehen. Dieses hat bereits vielen Trainern den Einstieg in die NFL ermöglicht. Ob der 35-Jährige aus Deutschland der Nächste sein wird? ran: Herr Daletzki, Sie bekommen bei den Tampa Bay Buccaneers nun eine große Chance. Erzählen Sie uns doch zunächst, wie Ihre Geschichte im American Football begann ... Peter Daletzki: Meine erste Berührung mit Football hatte ich in der High School, als ich 2006 an einem Austauschprogramm nach Michigan teilnahm. Ich kam zwar zu spät an die Schule und konnte mich dem Team nicht mehr anschließen. Trotzdem hatte mich der Sport fasziniert. Als ich zurück in Deutschland war, begann ich in Paderborn selbst mit dem Football. Ein dort tätiger Trainer aus den USA sagte mir, dass ich auch ein guter Trainer werden könnte. Also habe ich acht Jahre die Jugend gecoacht und sie von der 4. Liga in die Bundesliga gebracht, zwei Deutsche Meisterschaften gewonnen und das erste Football-Internat mit aufgebaut.

ran: Das klingt nach einem erfolgreichen Start in die Trainer-Laufbahn. Wie ging es danach weiter? Daletzki: Ich habe begonnen, mit Björn Werner bei "Gridiron Imports" zusammenzuarbeiten, um deutsche Talente in die USA zu vermitteln. Dadurch konnte ich über 20 Spielern dabei helfen, an ein Division-1-College zu kommen, darunter auch Luke Wentz und Alexander Honig, die als erste europäische Quarterbacks ein Stipendium an einem Division-1-College bekamen. Danach war ich noch einmal Head Coach bei den Hamburg Huskies, außerdem 2015 Trainer an einer High School in Texas. Ende 2021 übernahm ich die U20 der Düsseldorfer Panther. 2022 und 2023 gewannen wir die Deutsche Meisterschaft. ran: Wie kamen Sie auf die Idee, sich für das Trainer-Programm der Tampa Bay Buccaneers zu bewerben? Daletzki: Ich habe über das NFL-Büro in Düsseldorf erfahren, dass die Tampa Bay Buccaneers das Programm für künftige potenzielle NFL-Trainer anbieten. Das wurde weltweit ausgeschrieben. Es gab 1500 Bewerbungen und ich gehöre zu den 25 Finalisten.

ran: Wie genau lief das Auswahlverfahren ab? Daletzki: Es gab ein Online-Bewerbungsverfahren. Ich musste meine komplette Vita mit den jeweiligen Erfolgsbilanzen zusammentragen, brauchte außerdem einige Empfehlungsschreiben von vorherigen Teams und Mentoren. Danach folgte ein Online-Test. Ich musste eine Spielszene aus einem Preseason-Spiel zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den New York Jets analysieren und erklären, warum der Offensive Coordinator sich für den Spielzug entschieden hat, welche Verteidigung gespielt wurde, was gut lief, was schlecht lief und wie die einzelnen Positionen agiert haben. Ich habe mich per Video aufgenommen und meine Erklärungen dazu abgegeben. Auf dieser Basis haben die Buccaneers entschieden, wer in Tampa Bay dabei sein darf. ran: Gab es bereits ein Gespräch mit einem Verantwortlichen der Tampa Bay Buccaneers? Daletzki: Nein, bislang noch nicht. Dazu wird es erst in Tampa Bay kommen. ran: Was genau erwartet Sie nun im Rookie-Camp? Daletzki: Wir werden in einem intensiven einwöchigen Programm vom gesamten Staff der Tampa Bay Buccaneers sowie von Hall of Fame Coaches auf Herz und Nieren geprüft, aber gleichzeitig auch ausgebildet. Wir bekommen die Möglichkeit, das Team ein bisschen mitzucoachen. Die Buccaneers werden schauen, wer talentiert genug ist, um später vielleicht in der NFL zu coachen.

