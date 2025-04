Vom 24. bis zum 26. April findet das Mega-Event in Green Bay im US-Bundesstaat Wisconsin statt. Rund um das legendäre Lambeau Field findet der Draft statt. Es ist die Heimspielstätte der Franchise Green Bay Packers.

Mit dem NFL Draft 2025 startet die Liga endgültig in die neue Saison. Zahlreiche College-Spieler werden von den 32 Franchises ausgewählt und können ihren Traum von einer Laufbahn in der NFL leben.

Der NFL Draft 2025 steht an. ran fasst für euch die wichtigsten News und Gerüchte im Ticker zusammen.

+++ Update 8. April: Travis Hunter geht wohl an zweiter Stelle +++

Einige Tage sind es noch zum Draft, doch die Gerüchteküche brodelt bereits ordentlich. Nachdem sich die Anzeichen in den US-Medienberichten verdichten, dass Cam Ward an erster Stelle von den Tennessee Titans gepickt wird, stellt sich die Frage, wer auf den Quarterback folgt.

Denn an zweiter Stelle picken die Cleveland Browns. Abdul Carter ist ein Name, der bei vielen Experten hoch im Kurs steht. Doch wie aus einem Bericht von "The Athletic" hervorgeht, haben die Browns wohl einen anderen hoch veranlagten Spieler im Visier.

Demnach soll sich Cleveland bereits auf Travis Hunter festgelegt haben, auch falls Ward nicht an erster Stelle über den Tisch geht. Der Wide Receiver, der auch als Cornerback gelistet ist, gehört zu den Top-Picks und war in Colorado auf dem College - gemeinsam mit Quarterback Shadeur Sanders.