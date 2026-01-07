Die Quarterback-Klasse beim NFL Draft 2026 gilt als eher dünn besetzt. Mit Alabamas Spielmacher Ty Simpson wird sie nun um einen Kandidaten reicher.

NFL-Chance statt Senior-Saison im College-Football.

Quarterback Ty Simpson hat am Mittwoch in einem Instagram-Post verkündet, beim NFL Draft 2026 dabei zu sein.

"Ich bin dankbar für jede einzelne Sekunde. Ich bin unendlich glücklich, meine Träume verwirklichen zu können. Es ist Zeit, loszulegen", sagte der 23-Jährige.

Simpson war erst eine Saison lang Starting Quarterback der Alabama Crimson Tide. In der College-Saison 2025 brachte er 64,5 Prozent seiner Pässe an, kam auf 3.567 Yards und 28 Touchdowns bei fünf Interceptions. Nach einer 11-4-Bilanz scheiterte er mit Alabama im Playoff-Viertelfinale.