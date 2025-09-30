Die New England Patriots sind nicht optimal in die Saison gestartet. Doch an einem liegt das sicher nicht: Drake Maye. Der Quarterback zeigt, dass er endlich das ist, wonach sich die Franchise so lange gesehnt haben. Eine kommentierende Analyse. Von Kai Esser Beinahe sechs Jahre ist es her, dass Tom Brady seinen letzten Snap für die New England Patriots spielte. 20 Jahre lang sorgte er in Massachusetts nur für eins: durchschlagenden Erfolg. 2020 verließ er seine sportliche Heimat - und seitdem versuchte die Franchise den Spielmacher zu finden, der endlich in die großen Fußstapfen des siebenfachen Champions tritt. Cam Newton, Mac Jones, Bailey Zappe und in Teilen auch Jacoby Brissett. Sie alle versuchten sich, sie alle scheiterten. Mal mehr, mal weniger schnell. Die Highlights der NFL auf Joyn Doch 2025 könnte das Jahr sein, in dem die Patriots endlich ihren nächsten Franchise Quarterback haben - und sein Name lautet Drake Maye.

Drake Maye bei den Patriots: Mobil wie Cam Newton, Akkurat wie Tom Brady Freilich, Maye hat noch nicht einmal eine volle Saison als Starter hinter sich. Allerdings macht das die Zahlen, die er auflegt, eigentlich nur umso beeindruckender. Rund drei Viertel seiner Pässe kommen an (74 Prozent), absoluter Bestwert der Liga nach vier Spielen. Vor allem beeindruckend: Es sind keine Pässe, die nur an oder gar hinter die Line of Scrimmage gehen - ziemlich genau die Hälfte seiner Completions enden in einem First Down, acht Yards pro Pass sind der sechstbeste Wert der Liga. Seine Reads findet er mittlerweile geduldig, aber dennoch schnell und zuverlässig.

Überhaupt bewegt sich der Quarterback in beinahe jeder Metrik im oberen Drittel der Liga. Auch bei Yards (988, Platz sechs ligaweit), Touchdowns (sieben, Platz acht, dazu zwei Rushing Touchdowns) sowie Interceptions (erst zwei, Platz acht unter Spielern, die höchstens ein Spiel verpasst haben) steht er im Ligavergleich bestens da. Das Portal "Pro Football Focus" hat bei ihm erst ein sogenanntes Turnover Worthy Play erkannt. Also ein Spielzug, der im Regelfall einen Ballverlust zur Folge haben sollte. Es ist ein wenig, als würde Maye die besten Attribute seiner oben genannten Vorgänger in sich vereinen und den perfekten Hybriden spielen - wenn alles stimmt.

Pocket Awareness, Spielzüge erkennen: Woran Drake Maye noch arbeiten muss Denn in der Offense der Patriots stimmt abgesehen vom Quarterback oftmals noch nicht so viel, wie manche Fans das gerne schon hätten. Nicht nur leidet vor allem Running Back Rhamondre Stevenson unter der Krankheit namens "Fumbleritis", auch die Offensive Line ist noch nicht da, wo sie sein soll. Immer wieder kommt einfach der Pass Rush zu Maye durch. 13 Mal wurde Maye in vier Spielen gesackt, nur Lamar Jackson und Cam Ward gingen in den Wochen eins bis vier öfter zu Boden. Nicht nur sind Sacks Gift für stetige Drives, sie zehren auch am jungen Körper des erst 23-Jährigen. Zudem - und das klingt komisch für den Quarterback mit der besten Passgenauigkeit der Liga - trifft Maye noch immer zu oft relativ offene Receiver nicht. Das wurde gerade in der Preseason sowie dem Auftakt gegen die Las Vegas Raiders deutlich. Allerdings zeigt die Kurve, was das angeht, schon stark nach oben.

NFL-Saisonaus 2025: Dolphins-Schock! Kreuzbandriss bei Tyreek Hill 1 / 23 © IMAGO/Imagn Images NFL-Saisonaus 2025: Diese Spieler werden nicht mehr zum Einsatz kommen

Die NFL-Saison 2025 läuft und leider gehören auch Verletzungen zum Alltag der besten Football-Liga der Welt. Schon kurz nach dem Saisonstart ist die Spielzeit für manchen Profi bereits wieder vorbei. ran zeigt, welche Akteure die komplette Saison zum Zuschauen gezwungen sind. (Stand: 30. September 2025) © IMAGO/ZUMA Press Wire Tyreek Hill (Miami Dolphins)

Beim "Monday Night Football"-Spiel der Jets gegen die Dolphins erlitt All-Pro-Receiver Tyreek Hill eine schwere Knieverletzung. Zunächst wurde berichtet, dass er sich das Knie ausgekugelt habe, doch Nachuntersuchungen am Dienstagmorgen ergaben zusätzlich mehrere Bänderrisse, darunter auch einen Kreuzbandriss. Das bedeutet das Saison-Aus für den pfeilschnellen Receiver. © ZUMA Press Wire Nnamdi Madubuike (Baltimore Ravens)

Das Verletzungspech der Ravens setzt sich fort: Im Spiel gegen die Kansas City Chiefs erwischte es gleich mehrere Spieler, darunter auch Quarterback Lamar Jackson. Pro Bowl-Defensive Tackle Madubuike war bereits vor dem Spiel gegen die Chiefs auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt worden, inzwischen steht aber fest: Aufgrund seiner Nackenverletzung wird er in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. © IMAGO/Imagn Images Malik Nabers (New York Giants)

Kaum läuft es bei den Giants endlich in die richtige Richtung, folgt schon die nächste Hiobsbotschaft: Superstar-Wide Receiver Malik Nabers hat sich beim ersten Saisonsieg der "G-Men" gegen die Los Angeles Chargers einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt für den Rest der Saison aus. © IMAGO/Imagn Images Najee Harris (Los Angeles Chargers)

Bittere Nachricht für die Chargers. Najee Harris fällt den Rest der Saison 2025 aus. Im Spiel gegen die Broncos in Woche drei zog sich der Running Back einen Achillessehnenriss zu. Die Verletzung zog sich Harris im zweiten Viertel beim Sieg der Los Angeles Chargers über die Denver Broncos ohne gegnerische Einwirkung zu. Er musste zunächst vom Feld geführt und anschließend mit dem Cart in die Kabine gebracht werden. © Imagn Images Nick Bosa (San Francisco 49ers)

Schock für die 49ers: Die Kalifornier müssen für den Rest der Saison auf ihren Superstar-Pass-Rusher Nick Bosa verzichten. Der 27-Jährige zog sich gegen die Arizona Cardinals einen Kreuzbandriss zu - der bereits zweite seiner Karriere. Zunächst hatte Head Coach Kyle Shanahan die Hoffnung geäußert, dass das Kreuzband intakt sei - vergebens. Bosa muss sich einer Operation unterziehen und dürfte erst im Sommer aufs Footballfeld zurückkehren. © IMAGO/Imagn Images James Conner (Arizona Cardinals)

Im dritten Viertel des Spiels zwischen den Cardinals und den 49ers zog sich Running Back James Conner bei einem Tackle eine Verletzung am rechten Knöchel zu. Der Sportler musste in der Folge vom Feld getragen werden. Laut "NFL Network" macht die Verletzung eine OP erforderlich, die das Saisonaus bedeutet. © ZUMA Press Wire Cody Mauch (Tampa Bay Buccaneers)

Die Probleme der Bucs in der Offensive Line werden größer: Starting Guard Cody Mauch muss infolge einer Knieverletzung operiert werden, was das Saisonaus bedeutet. Trotz der Verletzung spielte Mauch die komplette Partie gegen die Texans und stand in allen vier Vierteln auf dem Feld. Dabei setzte er unter anderem einen wichtigen Block, der Wide Receiver Emeka Egbuka den Weg zu einem 15-Yard-Touchdown ebnete. © 2025 Getty Images Calijah Kancey (Tampa Bay Buccaneers)

Die Defense der Tampa Bay Buccaneers verliert einen ihrer Eckpfeiler. Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, zog sich Pass Rusher Calijah Kancey im zweiten Saisonspiel bei den Houston Texans einen Brustmuskelriss zu und fällt für die restliche Spielzeit aus. Kancey wurde 2023 in Runde eins gedraftet und verbuchte in seinen ersten beiden Saisons 11,5 Sacks. © Icon Sportswire Kaleb McGary (Atlanta Falcons)

Ein herber Rückschlag für die Falcons: Der startende Right Tackle fällt nach einer Beinverletzung im Training die komplette Saison aus. Brisant: Ersatz Storm Norton fehlt ebenfalls sechs bis acht Wochen mit einer Sprunggelenksverletzung. Bitter für Atlanta, da die Right Tackle-Position für die Falcons besonders wichtig ist – QB Michael Penix Jr. ist Linkshänder und muss von dort vor harten Blindside-Tackles geschützt werden. © IMAGO/Newscom World Terell Smith (Chicago Bears)

Terell Smith sackte ohne Fremdeinwirkung zu Boden und musste im Preseason-Spiel gegen die Buffalo Bills vom Feld gefahren werden. Der Cornerback hat sich eine schwerere Knieverletzung zugezogen. Die Patellasehne ist gerissen, seine Saison damit beendet, bevor sie wirklich begonnen hat. © IMAGO/Icon Sportswire Sean Murphy-Bunting (Arizona Cardinals)

Cardinals-Cornerback Murphy-Bunting zog sich in der Offseason eine schwere Knieverletzung zu, sodass sein Saisonaus bereits seit Ende Mai feststeht. Head Coach Jonathan Gannon erklärte: "Es ist ein harter Schlag für ihn, ein harter Schlag für uns, aber wir werden weitermachen – und er auch." © Imagn Images Alexander Mattison (Miami Dolphins)

Mattison hatte sich in der NFL als solider zweiter Running Back etabliert und sollte in Miami hinter De’Von Achane spielen. Im Preseason-Spiel gegen die Bears verletzte er sich nach einem Passing Play am Nacken. Mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht, musste er sich einer saisonbeendenden Operation unterziehen. © Imagn Images Rondale Moore (Minnesota Vikings)

Die NFL kann gnadenlos sein: Wide Receiver Moore hatte bereits die komplette Saison 2024 verpasst, nachdem er sich das rechte Knie auskugelte. Nun folgte der nächste Rückschlag – im Preseason-Duell mit den Houston Texans verletzte er sich erneut so schwer am Knie, dass auch die Saison 2025 für ihn gelaufen ist. Für Moore bedeutet das die zweite komplette Spielzeit in Folge ohne Einsatz. © Getty Images Rashawn Slater (Los Angeles Chargers)

Wie die LA Chargers bekanntgaben, hat sich Offensive Tackle Rashawn Slater im Training die Patellasehne gerissen. Damit wird der 26-Jährige die gesamte NFL-Saison 2025 verpassen. Der Erstrunden-Pick von 2021 hat erst im Juli 2025 einen neuen Vertrag unterschrieb, der ihn zum bestbezahlten O-Liner der NFL-Geschichte macht. Für vier Jahre kassiert Slater laut "ESPN" 114 Million US-Dollar (92 Millionen US-Dollar garantiert). © Icon Sportswire Ennis Rakestraw Jr. (Detroit Lions)

Der Cornerback wird die komplette kommende Saison verpassen. Die Lions setzten den Zweitrunden-Pick des Drafts 2024 auf die IR-Liste. Der 23-Jährige war kürzlich an der Schulter operiert worden und wird nun viel Zeit zur Rehabilitation bekommen. Gut möglich, dass die Lions nun nach einem Ersatz für Rakestraw Ausschau halten. © Imagn Images Zah Frazier (Chicago Bears)

Chicago hat Cornerback Frazier zwar erst in diesem Jahr gedraftet, doch er wird die gesamte Saison verpassen. Unklar bleibt, weshalb genau er ausfällt. General Manager Ryan Poles erklärte: "Er hatte eine Situation, die ich als persönlich bezeichnen würde. Als wir der Sache nachgegangen sind und versucht haben, ihm zu helfen, stellte sich heraus, dass es etwas war, das schon vor seiner Zeit hier passiert ist." © 2025 Getty Images Will Levis (Tennessee Titans)

Nachdem Levis 2024 noch als Starting Quarterback der Titans auflief, stehen seine Chancen aktuell schlecht. Tennessee wählte mit dem ersten Draft Pick 2025 Quarterback Cam Ward, der die Franchise in eine neue Richtung führen soll. Zudem fällt Levis nach einer Schulter-OP die gesamte Saison aus. Nach seiner schwachen letzten Spielzeit bleibt fraglich, ob er in der NFL noch einmal Fuß fassen kann. © IMAGO/Imagn Images Starling Thomas (Arizona Cardinals)

Herber Rückschlag für die "Cards"! Cornerback Starling Thomas hat sich während des Trainings einen Kreuzbandriss zugezogen. Der 25-Jährige ging bei der Einheit zu Boden und musste mit einem Kart in die Kabine gebracht werden. Weiter heißt es, dass die Saison 2025 noch vor ihrem Beginn damit für Thomas bereits beendet ist. © IMAGO/ZUMA Press Wire David Walker (Tampa Bay Buccaneers)

Horror-Meldung bei den "Bucs"! Rookie-Edge-Rusher David Walker hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und wird damit die komplette Saison 2025 verpassen, wie Head Coach Todd Bowles bestätigte. Der 25-Jährige wurde im diesjährigen Draft in der vierten Runde ausgewählt wurde und zog sich die Verletzung während des Trainings zu. Walker sollte zu Beginn der Saison hinter den Stammspielern Haason Reddick und Yaya Diaby als Backup fungieren. © Getty Images Levi Onwuzurike (Detroit Lions)

Bittere Nachricht für die Detroit Lions. Defensive Tackle Levi Onwuzurike verpasst aufgrund einer Kreuzbandverletzung die gesamte Saison 2025 - das gab Head Coach Dan Campbell bekannt. Demnach musste sich der Sportler bereits zu einem früheren Zeitpunkt in der Offseason einer Operation unterziehen. Onwuzurike stand 2024 in zehn seiner 16 Spiele als Starter auf dem Feld. © Icon Sportswire Donald Parham (Pittsburg Steelers)

Das ist eine ganz bittere Verletzung: Donald Parham hat sich bei den OTAs der Pittsburgh Steelers die Achillessehne gerissen und verpasst damit wohl die gesamte Saison. Der Tight End hatte nach vier Spielzeiten bei den Los Angeles Chargers und einem Jahr im Practice Squad der Denver Broncos einen Ein-Jahres-Vertrag in "Steel City" unterschrieben. Bislang kommt er in 48 Spielen auf elf Touchdowns. © IMAGO/Imagn Images Jonathon Brooks (Carolina Panthers)

Bitterer Rückschlag für Jonathon Brooks. Die Carolina Panthers haben den Running Back auf die PUP-Liste gesetzt. Der Zweitrundenpick aus dem Jahr 2024 muss sich von seiner zweiten Kreuzband-Verletzung im rechten Knie innerhalb von 13 Monaten erholen. Er wird die komplette Spielzeit 2025 verpassen.

