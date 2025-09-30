Anzeige
NFL - New England Patriots: Spielplan wird geändert - Downgrade für Drake Maye und Co.

  • Aktualisiert: 03.10.2025
  • 10:12 Uhr
  • ran.de

Die NFL hat in Week 6 Änderungen am Spielplan vorgenommen. Die New England Patriots verlieren dadurch einen attraktiven Slot.

In Week 6 der laufenden NFL-Saison gibt es zwei Änderungen.

So wurde das Heimspiel der Tampa Bay Buccaneers gegen die San Francisco 49ers von 19:00 Uhr deutscher Zeit (13:00 Uhr Ortszeit) auf 22:25 Uhr verlegt (16:25 Uhr Ortszeit), wie die Liga mitteilte.

Im Tausch wechselt ein anderes Spiel auf den früheren Slot: Das Heimspiel der New Orleans Saints gegen die New England Patriots wurde von 22:25 Uhr auf 19:00 Uhr vorgezogen.

NFL schiebt Patriots aus der Primetime im TV

Der Grund für die Anpassung hat sportliche Gründe: Die Buccaneers und 49ers stehen bei einer 3-1-Bilanz, während die Patriots bei 2-2 und die Saints bei 0-4 stehen. Die Saints sind eines von nur drei Teams ohne Sieg.

Zwar muss mit den Patriots ausgerechnet das erfolgreichste NFL-Team der letzten 25 Jahre aus dem späten Slot weichen. Doch angesichts des Zustands der Saints dürfte die Wahrscheinlichkeit groß sein, dass die Partie eine relativ klare Angelegenheit wird.

Denn die Saints befinden sich im Neuaufbau, vor allem die beiden jüngsten Niederlagen – 13:44 gegen die Seahawks und 19:31 gegen die Bills - fielen deutlich aus.

Gut möglich aber, dass die Statistik bald besser aussieht. In Week 5 sind die angeschlagenen New York Giants (1-3) der Gegner.

