NFL: Drei Teams bieten Rugby-Star Louis Rees-Zammit wohl Vertrag an

Von den Scouts soll er demnach dennoch gelobt worden sein, so soll vor allem seine exzellente Fußarbeit beeindruckt haben. Der 23-Jährige hatte sich bereits vor dem Pro Day in Gesprächen mit einzelen Franchises befunden, weitere sollen folgen.

Rees-Zammit hatte sich erst am Donnerstag beim Pro Day des International Program vor Scouts der Liga präsentiert. Er selbst war dabei vor allem von seinem Ergebnis beim 40-Yard-Dash enttäuscht, hatte er diesen doch nur in 4,44 Sekunden absolviert, obwohl er im Training bereits eine Zeit von 4,3 Sekunden abgeliefert hatte.

Wird aus einem Rugby-Supertalent ein NFL-Star? Mitte Januar hatte der britische Rugby-Klub Gloucester Louis Rees-Zammit freigestellt, damit dieser – obwohl ihm eine Rugby-Weltkarriere prophezeit wird – am International Player Pathway Program der NFL teilnehmen kann.

Rugby-Star Louis Rees-Zammit strebt eine Karriere in der NFL an. Das Interesse vonseiten einiger Teams soll dabei vorhanden sein.

Rees-Zammit ist eines der größten Rugby-Talente seines Landes, er strebt nun allerdings eine Karriere als Running Back oder Wide Receiver in der besten Football-Liga der Welt an. Zudem besteht die Möglichkeit, als Kick Returner in den Special Teams eingesetzt zu werden.