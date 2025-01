Zumindest gab es jetzt wohl ein direktes Treffen zwischen Sanders und den Titans. Das berichtet "ESPN". Demnach fand das Gespräch am Freitag statt und dauerte 45 Minuten, sein Vater Deion Sanders habe sich unerwartet per FaceTime ebenfalls dazugeschaltet.

Eines der wenigen Prospects, die aus Sicht der meisten Analysten überhaupt für die erste Runde in Betracht gezogen werden sollten, ist Shedeur Sanders. Mit den Colorado Buffaloes spielte er eine starke Saison, wenngleich die Playoff-Qualifikation nicht gelang.

Nach einer mit Talent nahezu überschütteten NFL -Draft-Klasse 2024, als gleich sechs Quarterbacks in der ersten Runde gezogen wurden, ist ein derartiger Run auf die besten College-Spielmacher in diesem Jahr nicht zu erwarten.

Titans-Coach lobt Sanders

"Er ist sehr ausgeglichen und hat eine reife Art", sagte Brian Callahan, Head Coach der Titans, gegenüber "ESPN": "Man merkt, dass er schon im Rampenlicht stand und weiß, wie man damit umgeht."

Doch nicht nur mit den Titans sprach Sanders offenbar an diesem Tag. Auch mit den Cleveland Browns, die nach aktuellem Stand an zweiter Stelle ziehen werden, und den New York Giants (3. Pick) habe es Gespräche gegeben.

Die Treffen fanden im Vorfeld des East-West Shrine Bowls statt, ein alljährliches Schaulaufen von College-Spielern, die sich für den Draft angemeldet haben. Sanders selbst wird nicht daran teilnehmen, ist aber vor Ort.

Der NFL Draft 2025 steigt vom 24. bis 26. April im Lambeau Field von Green Bay.