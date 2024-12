NFL: Eagles-Eskalation nach Passspiel-Kritik? A.J. Brown und Jalen Hurts geben Update

Philadelphia befindet sich in Topform und träumt sogar vom Super Bowl. Einen teaminternen Streit können die Eagles aktuell nicht gebrauchen. Nun melden sich die beteiligten Superstars zu Wort.

Brown und Hurts dementieren Streit-Gerüchte

Ursprung der Spekulationen war Browns Kritik am Passspiel seiner Mannschaft im Anschluss an den 22:16-Triumph über die Carolina Panthers. Diese konnte man fälschlicherweise als Angriff gegen den Star-Quarterback interpretieren. In Wirklichkeit soll das Verhältnis der beiden Eagles-Profis allerdings nicht darunter gelitten haben.

"BG [Brandon Graham] war einfach nur BG. Er ist emotional. Und in diesem Fall hat er sich einfach falsch ausgedrückt. Jalen [Hurts] und ich sind gut miteinander", stellte "A.J." nun klar. Der 26-Jährige ließ ebenfalls ein Dementi folgen. Er habe "viel Liebe" für Brown.