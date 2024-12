NFL - Playoff Picture nach Woche 14: Baltimore Ravens machen trotz Bye Week Plätze gut

Die NFL-Saison ist in vollem Gange, Woche 14 wurde bereits absolviert und die Postseason rückt immer näher. ran liefert euch das aktuelle Playoff Picture. Das Playoff Picture der NFL nimmt langsam, aber sicher Form an. Mit den Buffalo Bills, den Philadelphia Eagles, den Detroit Lions und den Kansas City Chiefs haben vier Teams bereits die Postseason in der Tasche. Buffalo ist nach dem 35:10-Erfolg über die Francisco 49ers in Woche 13 nicht mehr vom ersten Platz der AFC East zu verdrängen, KC sicherte sich mit dem knappen 19:17 gegen die Raiders einen Platz in der Postseason. Die starke AFC West haben sie durch den Sieg gegen die Los Angeles Chargers nun auch gewonnen. Das gilt auch für die Detroit Lions, den Primus der NFC North. Das Rennen in der Conference ist aber nach wie vor offen, mit den Minnesota Vikings und den ebenfalls fix für die Playoffs qualifizierten Philadelphia Eagles lauern zwei Teams knapp dahinter. Nun der Blick aufs große Ganze: Wer würde derzeit auf wen treffen? Das Playoff Picture der NFL nach Woche 14. Außerdem fassen wir euch die Playoff-Wahrscheinlichkeiten für jedes einzelne der 32 Teams am Ende der jeweiligen Conference nochmal übersichtlich zusammen. Einige Teams sind bereits aus dem Rennen.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

NFC Wild Card Round: #7 Commanders (8-5) at #2 Eagles (11-2) Die Washington Commanders feierten nach zuvor drei Pleiten in Serie mal wieder einen Erfolg und setzten sich in Woche 13 nach einem 28:0-Traumstart letztendlich mit 42:19 gegen die Tennessee Titans durch. An diesem Wochenende hatten sie spielfrei. In der Wild Card Round würden die Philadelphia Eagles warten, die ihrerseits in Woche 14 einen knappen Sieg über die Carolina Panthers einfuhren. 22:16 hieß es am Ende aus Sicht von "Philly", das damit den elften Saisonsieg bejubelte. Schon in Woche 11 gab es das Duell mit Washington, Saquon Barkley und Co. holten ein 26:18.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

NFC Wild Card Round: #6 Packers (9-4) at #3 Seahawks (8-5) Die Green Bay Packers unterlagen im Thursday Night Game knapp mit 31:34 den Lions. In der NFC reicht es trotz der starken Bilanz nur zu Rang sechs, weil in der Division sowohl Lions als auch Vikings besser sind. Wie auch schon nach Week 13 würde auch nach aktuellem Stand Seattle der Gegner sein. Gegen die Arizona Cardinals siegten die Seahawks mit 30:18. Ein Spiel mit vorentscheidendem Charakter? In der NFC West ist alles sehr eng beisammen, aber Seattle steht ganz oben.

NFC Wild Card Round: #5 Vikings (11-2) at #4 Buccaneers (7-6) Die Minnesota Vikings kämpfen weiter um den ersten Platz in der NFC North, gegen die Atlanta Falcons und Ex-Quarterback Kirk Cousins wurde es beim 42:21 nicht knapp. Aktuell müssten Sam Darnold und seine Kollegen am Wild Card Weekend ran, weil Detroit sich nichts zu Schulden kommen lässt. Die Tampa Bay Buccaneers haben sich durch ihren 28:13-Sieg gegen die Las Vegas Raiders an Seed #4 vorgeschoben und die Atlanta Falcons verdrängt. Sie wären der Gastgeber der Vikings zum Playoff-Start.

Anzeige

NFC Wild Card Round: Bye Week #1 Lions (12-1) Die Lions sind einfach nicht zu stoppen. Am Donnerstag wurden auch die Packers geschlagen. Stand jetzt haben sie in der Wild Card Round eine Bye Week.

Anzeige

NFC: Die Playoff-Wahrscheinlichkeiten aller 16 Teams Anmerkung: Die nachfolgende Reihenfolge bzw. Platzierung der Teams richtet sich nicht nach der Höhe der Playoff-Wahrscheinlichkeit, sondern nach dem aktuellen Stand in der Conference. Die Wahrscheinlichkeit errechnet sich aus 10.000 Simulationen der restlichen Regular-Season-Spiele, die von "Next Gen Stats" durchgeführt werden. Die dargestellten Zahlen stammen von "nfl.com". 1. Platz: Detroit Lions - 100 Prozent (bereits qualifiziert)

2. Platz: Philadelphia Eagles - 100 Prozent (bereits qualifiziert)

3. Platz: Seattle Seahawks - 65 Prozent

4. Platz: Tampa Bay Buccaneers - 71 Prozent

5. Platz: Minnesota Vikings - mehr als 99 Prozent

6. Platz: Green Bay Packers - 96 Prozent

7. Platz: Washington Commanders - 80 Prozent

8. Platz: Los Angeles Rams - 30 Prozent

9. Platz: Atlanta Falcons - 37 Prozent

10. Platz: Arizona Cardinals - 9 Prozent

11. Platz: San Francisco 49ers - 8 Prozent

12. Platz: New Orleans Saints - 1 Prozent

13. Platz: Dallas Cowboys - weniger als 1 Prozent

14. Platz: Chicago Bears - weniger als 1 Prozent

15. Platz: Carolina Panthers - weniger als 1 Prozent

16. Platz: New York Giants - 0 Prozent (bereits eliminiert)

Anzeige

NFL - Injury Update: Neue Verletzungssorgen bei den Dallas Cowboys 1 / 18 © Imagn Images DeMarvion Overshown (Dallas Cowboys)

Die Cowboys verloren gegen die Bengals nicht nur das Spiel, sondern auch zwei Akteure. Linebacker DeMarvion Overshown erlitt im Schlussviertel eine Verletzung im rechten Knie. Gut eine Woche zuvor gelang ihm noch eine spektakuläre Pick Six beim 27:20-Sieg gegen die New York Giants an Thanksgiving. Dies war nicht der einzige Ausfall... © Icon Sportswire Cooper Beebe (Dallas Cowboys)

Auch Cooper Beebe, der Center der Cowboys, musste aus dem Spiel genommen werden. Bereits in der ersten Hälfte des Spiels erlitt er eine Gehirnerschütterung. Der 23-Jährige wurde beim NFL Draft 2024 in der 3. Runde gepickt. © ZUMA Press Wire Derek Carr (New Orleans Saints)

Die New Orleans Saints bangen um Quarterback Derek Carr. Im Spiel gegen die New York Giants zog sich der Routinier laut Ian Rapoport und Tom Pelissero einen "signifikanten Bruch" an der linken - also nicht der "werfenden" - Hand zu. Damit fällt er wohl voraussichtlich wochenlang aus und dürfte angesichts der Tabellensituation in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. © ZUMA Press Wire Aidan O'Connell (Las Vegas Raiders)

Bittere Pille für die Raiders! Im Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers (im Liveticker) verletzte sich Quarterback Aidan O'Connell offenbar schwerer am Bein. Er musste mit einem Kart abtransportiert werden. Backup Desmond Ridder ersetzte den letztjährigen Rookie. © IMAGO/ZUMA Press Wire George Pickens (Pittsburgh Steelers)

Im Spiel gegen die Cleveland Browns (zum Liveticker) müssen die Pittsburgh Steelers kurzfristig auf George Pickens verzichten. Der Wide Receiver laboriert an einer Sehnenverletzung im Knie. Im Vorfeld des Division-Duells hatte Pickens immer wieder gegen die Browns gestichelt, nun kann er lediglich vom Seitenrand zuschauen. © Icon Sportswire Nick Bosa (San Francisco 49ers)

Die San Francisco 49ers müssen im wichtigen Spiel gegen die Chicago Bears abermals ohne Superstar Nick Bosa auskommen. Der Pass Rusher hatte sich in Woche 10 gegen die Seahawks an der Hüfte verletzt und muss erneut aussetzen, er hatte die ganze Woche über nicht trainiert. © Icon Sportswire Bucky Irving (Tampa Bay Buccaneers)

Bucky Irving war am Freitag im Training nur eingeschränkt einsatzfähig. Allerdings berichtet "ESPN", dass der Running Back der Buccaneers gegen die Las Vegas Raiders zum Einsatz kommen soll. Irving steht vor Week 14 bei 732 Yards und sechs Touchdowns. © Icon Sportswire Mecole Hardman (Kansas City Chiefs)

Der Super-Bowl-Champ muss einen empfindlichen Ausfall verkraften. Wide Receiver Mecole Hardman hat sich so schwer am Knie verletzt, dass ihn das Team nach Informationen von NFL-Insider Adam Schefter auf die Injured Reserve List setzen musste. Damit wird der Passempfänger bis zum Ende der Regular Season ausfallen. © Icon Sportswire Dallas Goedert (Philadelphia Eagles)

Vor Week 14 setzen die Philadelphia Eagles ihren Tight End Dallas Goedert auf die Injured Reserve List. Das berichten die NFL-Insider Ian Rapoport und Mike Garafolo. Goedert hatte sich eine Woche zuvor beim 24:19-Sieg über die Baltimore Ravens am Knie verletzt. Es besteht die Hoffnung, dass er nach dieser Zwangspause zu den Playoffs wieder eingeplant werden kann. © Imagn Images Breece Hall (New York Jets)

Der Running Back fällt für das Spiel am Sonntag gegen die Miami Dolphins definitiv aus. Die Jets hatten Breece Hall am Tag zuvor schon als "doubtful" auf den Injury Report gesetzt. Nun ist sein Ausfall offiziell. © Imagn Images Sauce Gardner (New York Jets)

Auch bei Cornerback Sauce Gardner sieht es im Hinblick auf das Spiel gegen die Fins nicht gut aus. Noch besteht die Hoffnung darauf, dass er spielen kann. Wahrscheinlicher aber ist ein Ausfall des 24-Jährigen, der an einer Oberschenkelverletzung laboriert. © Imagn Images Trent Williams (San Francisco 49ers)

Definitiv nicht mit dabei ist gegen Chicago Trent Williams. Der Offensive Tackle laboriert noch immer an den Folgen einer Knöchelverletzung. Wann er zurückkommt, steht noch nicht fest. © Imagn Images Malik Nabers (New York Giants)

Der Einsatz von Malik Nabers in Woche 14 gegen die New Orleans Saints ist noch fraglich. Der Rookie-Receiver verletzte sich am Donnerstag im Training der Giants am Hüftbeuger und nahm am Freitag gar nicht erst teil. "Wir hoffen, dass er spielen kann, aber können noch nicht sagen, ob er dabei sein wird oder nicht", so Head Coach Brian Daboll. © 2023 Getty Images Bradley Chubb (Miami Dolphins)

Bradley Chubb ist zurück im Training der Miami Dolphins. Der Edge Rusher kam in der laufenden Saison wegen eines Kreuzbandrisses noch gar nicht zum Einsatz. Ob er schon in Woche 14 gegen die Jets dabei ist, ließ Head Coach Mike McDaniel nach der Einheit am Freitag noch offen. © 2024 Getty Images DeVonta Smith (Philadelphia Eagles)

Zwei Spiele in Folge verpasste Eagles-Receiver DeVonta Smith wegen einer Oberschenkelverletzung. In Woche 14 ist er gegen die Carolina Panthers wieder einsatzbereit und dürfte auch sein Comeback geben. © IMAGO/UPI Photo Trevor Lawrence (Jacksonville Jaguars)

Jaguars-Quarterback Trevor Lawrence kassierte im Spiel gegen die Texans einen üblen Hit von Linebacker Azeez Al-Shaair gegen den Kopf und erlitt eine Gehirnerschütterung. Am Mittwoch setzten die Jags den 25-Jährigen auf die IR-Liste, was bedeutet, dass Lawrence mindestens vier Spiele ausfallen wird. Ersetzen wird ihn zunächst Mac Jones, ein Comeback von "T-Law" im letzten Saisonspiel wäre zumindest theoretisch möglich. © IMAGO/Imagn Images Christian McCaffrey (San Francisco 49ers)

Desaster für die Niners. Im Sunday Night Game des 13. NFL-Spieltages hat sich Running Back Christian McCaffrey eine Verletzung am hinteren Kreuzband zugezogen, das gab Head Coach Kyle Shanahan nach der Partie bekannt. In der Regular Season wird "CMC" höchstwahrscheinlich nicht mehr zum Einsatz kommen. © Getty Images JK Dobbins (Los Angeles Chargers)

Erneuter Rückschlag für den Running Back der Chargers. Nachdem JK Dobbins die vergangene Saison verletzungsbedingt verpasst hatte, erwischte es den Zweitrunden-Pick von 2020 erneut am Knie. L.A. setzte Dobbins nun auf IR und könnte somit erst in Woche 17 aufs Feld zurückkehren. In der laufenden Spielzeit hat er bereits acht Touchdowns erlaufen.

Anzeige

AFC Wild Card Round: #7 Broncos (8-5) at #2 Bills (10-3) Die Denver Broncos befinden sich aktuell in guter Form, die Offense steigerte sich in den vergangenen Wochen zusehends. Gegen die Cleveland Browns (41:32) lieferte in Woche 13 dann auch noch die sowieso schon starke Defense mit zwei Pick Sixes ab. Der Lohn: Platz sieben in der AFC. In Week 14 war das Team spielfrei. In der Wild Card Round würde mit Buffalo allerdings eines der besten Teams der Liga warten. In Woche 13 wurden die 49ers endgültig in die Krise geschickt, beim 35:10 dominierten Josh Allen und das Laufspiel. Dieser überragte auch beim Mega-Spiel gegen die Los Angeles Rams, das die Bills jedoch mit 42:44 verloren. Platz eins ist für die Bills aber nach wie vor in Reichweite, der Sieg in der AFC East sowieso schon in trockenen Tüchern.

Anzeige

AFC Wild Card Round: #6 Chargers (8-5) at #3 Steelers (10-3) Ein Platz runter ging es nach der 17:19-Niederlage gegen die Chiefs beim Sunday Night Game für die Los Angeles Chargers. Dabei verloren die Kalifornier jedoch unglücklich, das entscheidende Field Goal bemötigte die Unterstützung des Goal Posts. Momentan würde es gegen die Steelers gehen, die weiter auf der Welle des Erfolgs reiten. Ein deutlicher 27:14-Sieg gegen die Cleveland Browns sprang für Pittsburgh in Woche 14 heraus. Damit führt das Team von Mike Tomlin die AFC North weiter an.

AFC Wild Card Round: #5 Ravens (8-5) at #4 Texans (8-5) Beide Teams hatten in Woche 14 eine Bye Week. Die Ravens sind durch die Niederlage der Chargers aber einen Platz nach oben gewandert. In der Wild Card Round wäre man gegen die Houston Texans vermutlich sogar leichter Favorit. Zwar schüttelten C. J. Stroud und seine Kollegen die Pleite gegen die Titans aus Woche 12 ab, das 23:20 gegen Jacksonville in Week 13 war aber alles andere als überzeugend.

Anzeige

Anzeige

AFC Wild Card Round: Bye Week #1 Chiefs (12-1) Es war mal wieder keine Glanzleistung der Kansas City Chiefs, gegen Los Angeles wurde es am Ende denkbar knapp. Letztlich wurde das 19:17 aber über die Ziellinie gebracht, KC grüßt vom ersten Platz der AFC und hat auch die Postseason in der Tasche.

AFC: Die Playoff-Wahrscheinlichkeiten aller 16 Teams Anmerkung: Die nachfolgende Reihenfolge bzw. Platzierung der Teams richtet sich nicht nach der Höhe der Playoff-Wahrscheinlichkeit, sondern nach dem aktuellen Stand in der Conference. Die Wahrscheinlichkeit errechnet sich aus 10.000 Simulationen der restlichen Regular-Season-Spiele, die von "Next Gen Stats" durchgeführt werden. Die dargestellten Zahlen stammen von "nfl.com". 1. Platz: Kansas City Chiefs - 100 Prozent (bereits qualifiziert)

2. Platz: Buffalo Bills - 100 Prozent (bereits qualifiziert)

3. Platz: Pittsburgh Steelers - mehr als 99 Prozent

4. Platz: Houston Texans - 96 Prozent

5. Platz: Baltimore Ravens - 97 Prozent

6. Platz: Los Angeles Chargers - 89 Prozent

7. Platz: Denver Broncos - 77 Prozent

8. Platz: Indianapolis Colts - 24 Prozent

9. Platz: Miami Dolphins - 15 Prozent

10. Platz: Cincinnati Bengals - 1 Prozent

11. Platz: Cleveland Browns - 0 Prozent (bereits eliminiert)

12. Platz: Jacksonville Jaguars - 0 Prozent (bereits eliminiert)

13. Platz: New York Jets - 0 Prozent (bereits eliminiert)

14. Platz: Tennessee Titans - 0 Prozent (bereits eliminiert)

15. Platz: New England Patriots - 0 Prozent (bereits eliminiert)

16. Platz: Las Vegas Raiders - 0 Prozent (bereits eliminiert) Auch interessant: Cincinnati Bengals gewinnen kurios gegen Dallas Cowboys - Jerry Jones poltert. Und: Kansas City Chiefs holen Cornerback Steven Nelson aus dem Ruhestand zurück. Sowie: Atlanta Falcons müssen Kirk Cousins degradieren - ein Kommentar