NFL: Elektronisches System könnte Chain Gang ersetzen

Offenbar steht bei der Ermittlung von First Downs in der NFL eine Neuerung bevor. Auf einen Chip im Ball will die NFL einem Bericht zufolge aber auch weiterhin verzichten.

Die Chain Gang in der NFL wirkt wie ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten.

Seit fast hundert Jahren wird im Football mit Hilfe einer Kette von einer Gruppe Unparteiischer ermittelt, ob es für eine Mannschaft für ein neues First Down gereicht hat.

Im Milliarden-Geschäft NFL und in einer digitalisierten Welt sollte es dafür eigentlich eine zeitgemäßere Lösung geben.

Zumal es zuletzt beim AFC Championship Game zwischen den Kansas City Chiefs und den Buffalo Bills eine Kontroverse gab und die Schiedsrichter sich in spielentscheidender Situation uneinig waren, ob sie den Bills ein neues First Down gewähren sollen.