Huldigung für den Deutsch-Amerikaner
NFL - Eli Manning sendet großes Lob an Amon-Ra St. Brown: "Einer der leuchtenden Sterne"
- Aktualisiert: 26.09.2025
- 06:26 Uhr
- SID
Amon-Ra St. Brown hat sich in der NFL zu einem der Superstars entwickelt. Auch Quarterback-Legende Eli Manning überschüttet den Deutsch-Amerikaner mit Lob.
Der zweimalige Super-Bowl-Champion Eli Manning sieht den Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown als einen der großen Stars der NFL.
"Was für eine großartige Person, was für ein großartiger Spieler. Er ist ein echter Superstar", sagte der frühere Quarterback am Donnerstag auf einem Termin der National Football League in München.
Mit bereits vier Touchdowns an den ersten drei Spieltagen gehört Wide Receiver St. Brown von den Detroit Lions zu den Top-Spielern auf seiner Position.
"Erst am Montag hat er wieder einen Touchdown erzielt. Er ist einer der leuchtenden Sterne der NFL. Er kann alles, was auch immer man ihm sagt", so der 44 Jahre alte Manning.