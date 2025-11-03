Die Beamten konnten das Leben von Jabari Henley nicht mehr retten und laut "TMZ" erlag der Bruder von Chargers -Linebacker Daiyan Henley seinen Verletzungen.

Wie "TMZ" berichtet, ereignete sich der tragische Vorfall an Halloween. Die Polizei wurde zur Kreuzung 69th Street und Figueroa Street in Los Angeles gerufen. Dort soll das Opfer erschossen worden sein, nachdem es sich einem Fahrzeug vor einem Tabakladen näherte.

Es sind emotionale Szenen beim Spiel der Tennessee Titans bei den Los Angeles Chargers. Ein paar Tage nach der Ermordung von Jabari Henley gelingt Daiyan ein Sack gegen Cam Ward.

Emotionaler NFL-Tribut: Daiyan Henley fällt nach Sack auf die Knie

Am Sonntag trafen die Los Angeles Chargers zuhause auf die Tennessee Titans. Etwa drei Minuten vor dem Ende des zweiten Viertels sackte Daiyan Henley den Quarterback der Titans, Cam Ward. Henley ging danach sofort auf die Knie und fing an zu beten.

"Ich wollte nur noch einmal mit meinem Bruder sprechen", sagte Henley nach dem Spiel. "Es war einfach ein emotionaler Moment für mich, an einem Tag wie diesem, an dem ich ihn so plötzlich verloren habe, noch einmal spielen zu können. Wie ich schon sagte, es war ein langes Jahr für mich, also musste ich einfach ein Gebet sprechen und hoffen, dass er es gehört hat."