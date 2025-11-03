Anzeige
American Football

NFL: Emotionaler Jubel von Daiyan Henley nach Tod seines Bruders

  • Veröffentlicht: 03.11.2025
  • 09:49 Uhr
  • Leon Kerninger

Es sind emotionale Szenen beim Spiel der Tennessee Titans bei den Los Angeles Chargers. Ein paar Tage nach der Ermordung von Jabari Henley gelingt Daiyan ein Sack gegen Cam Ward.

Wie "TMZ" berichtet, ereignete sich der tragische Vorfall an Halloween. Die Polizei wurde zur Kreuzung 69th Street und Figueroa Street in Los Angeles gerufen. Dort soll das Opfer erschossen worden sein, nachdem es sich einem Fahrzeug vor einem Tabakladen näherte.

Die Beamten konnten das Leben von Jabari Henley nicht mehr retten und laut "TMZ" erlag der Bruder von Chargers-Linebacker Daiyan Henley seinen Verletzungen.

Anzeige
Anzeige

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Anzeige
Anzeige

Emotionaler NFL-Tribut: Daiyan Henley fällt nach Sack auf die Knie

Am Sonntag trafen die Los Angeles Chargers zuhause auf die Tennessee Titans. Etwa drei Minuten vor dem Ende des zweiten Viertels sackte Daiyan Henley den Quarterback der Titans, Cam Ward. Henley ging danach sofort auf die Knie und fing an zu beten.

"Ich wollte nur noch einmal mit meinem Bruder sprechen", sagte Henley nach dem Spiel. "Es war einfach ein emotionaler Moment für mich, an einem Tag wie diesem, an dem ich ihn so plötzlich verloren habe, noch einmal spielen zu können. Wie ich schon sagte, es war ein langes Jahr für mich, also musste ich einfach ein Gebet sprechen und hoffen, dass er es gehört hat."

Mehr News und Videos
imago images 1068680997
News

Packers-Fans unzufrieden mit Coach LaFleur

  • 03.11.2025
  • 11:20 Uhr

NFL - Bengals-Stars schießen gegen eigene Defense: "What the f**k?!"

  • Video
  • 01:57 Min
  • Ab 0
Für Jayden Daniels ging es nicht weiter
News

Medien: Quarterback Daniels droht lange Pause

  • 03.11.2025
  • 11:11 Uhr
imago images 1068691236
News

Playoff Picture: Chiefs fallen raus - Packers stürzen ab

  • 03.11.2025
  • 11:01 Uhr
INGLEWOOD, CA - NOVEMBER 17: Cincinnati Bengals defensive tackle McKinnley Jackson (93) during the Cincinnati Bengals vs Los Angeles Chargers game on November 17, 2024, at SoFi Stadium in Inglewood...
News

Trade Deadline 2025: Alle Gerüchte und fixe Wechsel

  • 03.11.2025
  • 10:52 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Kansas City Chiefs at Buffalo Bills Nov 2, 2025; Orchard Park, New York, USA; Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) is brought down by Buffalo Bills...
News

NFL: Mahomes und Chiefs schwach, OT-Krimi in Vegas

  • 03.11.2025
  • 08:50 Uhr

NFL: 4 TDs und 100% Passquote! Darnold liefert perfekte 1. Halbzeit

  • Video
  • 04:18 Min
  • Ab 0
imago images 1068697294
News

Seattle macht Commanders nass - Jayden Daniels verletzt

  • 03.11.2025
  • 08:09 Uhr
Jacksonville Jaguars v Las Vegas Raiders
News

Kicker-Wahnsinn: Cam Little von Jaguars stellt NFL-Rekord auf

  • 03.11.2025
  • 08:09 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Denver Broncos at Houston Texans Nov 2, 2025; Houston, Texas, USA; Houston Texans quarterback C.J. Stroud (7) is injured during the first half against the Denver ...
News

NFL: Star-Quarterback muss verletzt raus

  • 03.11.2025
  • 08:08 Uhr