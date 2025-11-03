Anzeige

Allen vs. Mahomes: Kleinigkeiten entscheiden Kleinigkeiten, die auf höchstem Niveau dann aber essenziell sind. Und die Geschichte der beiden prägen. Allen und Mahomes schenken sich nicht viel, wenn sie sich mit ihren Teams auf dem Platz gegenüberstehen. Auch statistisch nicht. Doch in der NFL ist es auch immer eine Frage des Timings. Playoff Picture – So würde die Postseason nach Week 9 aussehen Es ist unbestritten wichtig, auch in der Regular Season besagte Ausrufezeichen zu setzen, die Spiele gegen den erbitterten AFC-Rivalen zu gewinnen. Für den Record, den Tiebreaker, den Seed. Für das Selbstvertrauen, das Selbstverständnis.

Allen vs. Mahomes: Im Januar ist es entscheidend Doch genauso muss man die Frage stellen: Was bringen Siege im September, Oktober, November oder Dezember, wenn es dann im Januar nicht funktioniert? Oder anders gesagt: Dass Mahomes in den Playoffs gegen Allen eine 4:0-Bilanz vorzuweisen hat, ist auch ein Statement. Ein ziemlich eindeutiges, weil es immer wieder dann gesetzt wird, wenn es zählt. Denn auch das ist eine Qualität: Auf den Punkt zu liefern, wenn es darauf ankommt. In Do-or-Die-Spielen, wenn eine Niederlage das Ende der Super-Bowl-Träume bedeutet.

Chiefs vs. Bills: Titel sprechen eine deutliche Sprache Und wenn zwei Quarterbacks auf sehr ähnlichem Niveau agieren, werden sie hinten raus an Siegen und vor allem Titeln gemessen. Seit 2018 sind Mahomes und Allen Starter bei den Chiefs und Bills. Fünfmal hat Mahomes die Chiefs in den Super Bowl geführt, dreimal hat er die Vince Lombardi Trophy geholt. Allen verlor bei sechs Playoff-Teilnahmen viermal gegen die Chiefs, darunter zweimal im Championship Game. Den Super Bowl erreichte er in keiner Saison. Noch Fragen?

