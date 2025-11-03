Die Highlights der NFL auf Joyn
NFL: Patrick Mahomes ohne Magie - die Kansas City Chiefs in Not
- Aktualisiert: 03.11.2025
- 14:44 Uhr
- SID
Patrick Mahomes spielt schlecht wie nie, für ihn und die Kansas City Chiefs wird es in der NFL langsam kritisch.
Patrick Mahomes sah nicht aus wie Patrick Mahomes.
Vor allem: Er spielte nicht wie Patrick Mahomes. So miserabel wie im Duell mit den Buffalo Bills und deren MVP Josh Allen warf der Quarterback der Kansas City Chiefs das Lederei noch nie durch die Luft, seit er 2018 in die NFL kam.
34 Würfe, nur 15 davon kamen an, eine Passquote von 44,1 Prozent - war das Patrick Mahomes?
"Ich habe ein paar offene Leute verpasst", konstatierte Mahomes nach dem 21:28 bei den Bills, der ersten Niederlage nach drei Siegen und bereits der vierten Pleite in neun Spielen.
Ein großes Lob hatte er dafür für die aggressive Defense von Buffalo übrig: "Kompliment. Die hatten wirklich einen guten Plan." Dreimal wurde Mahomes gesackt, erstmals seit Oktober 2024 gelang ihm kein Touchdown.
Kansas City Chiefs in der Krise?
So ungewöhnlich miserabel die Leistung von Mahomes war, so schlecht stehen er und die Chiefs nun auch im Kampf um den erneuten Einzug in den Super Bowl da.
Mit der Bilanz von 5:4 liegt Kansas City in der AFC West lediglich auf Rang drei hinter den Denver Broncos (7:2) und den Los Angeles Chargers (6:3). "Es gibt viele gute Teams in unserer Division, die gerade richtig guten Football spielen", sagte Mahomes.
Der Weg zunächst in die Play-offs wird deshalb nicht einfacher. Nach einem spielfreien Wochenende geht es erst nach Denver, dann zu den Indianapolis Colts (7:2), Mitte Dezember zu den Chargers.
"Es gibt kein einfaches Spiel, das vor uns liegt", sagte Mahomes, "die Frage ist: Wie gehen wir mit dieser Art von Rückschlag um?" Die "engen" Spiele, stellte er fest, "laufen momentan nicht für uns".
Mahomes noch das Maß aller Dinge?
Fünfmal in den vergangenen sechs Jahren standen die Chiefs im Super Bowl, dreimal gewannen sie (2020, 2023, 2024). "Sie sind das Maß aller Dinge, wenn es darum geht, wie man eine Franchise aufbauen will", sagte Buffalos Quarterback Allen.
Nun aber könnte die Krise der lange auch von Verletzungen geplagten Chiefs eine Chance für die Bills sein, endlich selbst in den Super Bowl einzuziehen.
Nichts wäre den Bills wohl lieber, als in den Play-offs diesmal nicht auf Kansas City zu treffen: In der "regular season" gewannen sie schon zum fünften Mal nacheinander gegen die Chiefs - auf dem Weg zum Super Bowl aber scheiterten sie viermal in den vergangenen fünf Jahren an ihnen, zuletzt im Halbfinale der vergangenen Saison.
Da war Mahomes noch Mahomes.
