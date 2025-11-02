Bei den Miami Dolphins deutet sich in der kommenden Offseason ein großer Umbruch an. Eine Trennung von Quarterback Tua Tagovailoa wäre allerdings eine teure Angelegenheit. Die Miami Dolphins befinden sich in der NFL am Tiefpunkt. Die Franchise aus Florida erlebt eine sportlich miserable Saison, die bereits personelle Konsequenzen nach sich zog: General Manager Chris Grier musste gehen. Doch damit hat der Rebuild in Miami erst begonnen. Bis zur Trade-Deadline am kommenden Dienstag könnten mehrere Spieler die Franchise noch verlassen, abgesehen von Wide Receiver Jaylen Waddle soll kein Spieler unverkäuflich sein, heißt es. Richtig ernst wird es dann nach der Saison, wenn in der kommenden Offseason 2026 der Kader komplett umgebaut werden muss. Auch eine Entlassung von Head Coach Mike McDaniel steht im Raum. Eng verbunden mit dem Schicksal des Cheftrainers ist auch die Situation von Quarterback Tua Tagovailoa. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

Fünf Quarterbacks erhalten neue Chance in der NFL

Tua Tagovailoa: Können die Miami Dolphins ihn entlassen? Der 27-Jährige spielt eine schwache Saison und ist weit davon entfernt, jener Leistungsträger zu sein, den die Dolphins einst in ihm gesehen haben. Vor Beginn der 2024er-Saison unterschrieb Tagovailoa einen Vierjahresvertrag über 212 Millionen Dollar, konnte diesen seither aber nicht mehr rechtfertigen. Doch aufgrund der Vertragsstrukturen beim Spielmacher ist es für die Dolphins kaum möglich, Tagovailoa einfach so zu entlassen. Dies wäre mit einem erheblichen Dead Cap verbunden.

