NFL - Kansas City Chiefs: TV-Sender wohl mit Wettbieten um Travis Kelce

  • Veröffentlicht: 07.01.2026
  • 11:19 Uhr
  • ran.de

Travis Kelce hat seine NFL-Karriere noch nicht einmal beendet, schon läuft parallel aber wohl ein Wettbieten um den Star-Tight-End.

Hört er auf? Oder macht er weiter?

Die Zukunft von Star-Tight-End Travis Kelce ist aktuell noch völlig unklar. Nach dem Ende der NFL-Saison für die Kansas City Chiefs hat der 36-Jährige noch keine Entscheidung bezüglich seiner Zukunft getroffen.

Ein Karriereende ist allerdings gut möglich, hatte er doch bereits im vergangenen Jahr mit dem sportlichen Ruhestand geliebäugelt.

Sollte der Verlobte von Pop-Superstar Taylor Swift tatsächlich seine Karriere beenden, dürfte bei den US-Sendern ein Wettbieten beginnen. So berichtet die "Bild", dass im Hintergrund längst Verhandlungen über seine Zukunft laufen.

Demnach wird in Branchenkreisen damit gerechnet, dass er einen Dreijahresvertrag über 40 Millionen US-Dollar bekommen könnte. Bruder Jason Kelce unterzeichnete vor Beginn der laufenden Saison einen Kontrakt über drei Jahre und 24 Millionen.

Chiefs: Wettbieten um Travis Kelce

Saftige Einnahmen hat der Tight End übrigens auch an anderer Stelle. Bis 2027 wird sein Podcast New Heights, den er gemeinsam mit seinem Bruder betreit, von "Amazon" vermarktet. Dem Bericht zufolge wandern dabei rund 107 Millionen US-Dollar und damit mehr als 95 Millionen Euro über den Tisch.

Die Frage, ob Kelce überhaupt als TV-Experte arbeiten möchte, ist allerdings nicht geklärt. Finanziell nötig hätte er den Job in jedem Fall nicht. In seiner NFL-Karriere kassierte er laut "Spotrac" mehr als 111 Millionen Dollar.

