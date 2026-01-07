NFL - Kansas City Chiefs: TV-Sender wohl mit Wettbieten um Travis Kelce

Travis Kelce hat seine NFL-Karriere noch nicht einmal beendet, schon läuft parallel aber wohl ein Wettbieten um den Star-Tight-End.

Hört er auf? Oder macht er weiter?

Die Zukunft von Star-Tight-End Travis Kelce ist aktuell noch völlig unklar. Nach dem Ende der NFL-Saison für die Kansas City Chiefs hat der 36-Jährige noch keine Entscheidung bezüglich seiner Zukunft getroffen.

Ein Karriereende ist allerdings gut möglich, hatte er doch bereits im vergangenen Jahr mit dem sportlichen Ruhestand geliebäugelt.

Sollte der Verlobte von Pop-Superstar Taylor Swift tatsächlich seine Karriere beenden, dürfte bei den US-Sendern ein Wettbieten beginnen. So berichtet die "Bild", dass im Hintergrund längst Verhandlungen über seine Zukunft laufen.