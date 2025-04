Schock für John Elway: Sein früherer Agent und heutiger Geschäftspartner Jeff Sperbeck ist bei einem tragischen Unfall verstorben. Elway selbst war bei dem Unglück ebenfalls dabei.

Der frühere Star-Quarterback John Elway trauert um seinen langjährigen Vertrauten Jeff Sperbeck. Der 62-Jährige verstarb am Mittwoch an den Folgen eines Unfalls mit einem Golfcart, der sich am vergangenen Samstag ereignete.

Berichten unter anderem von "TMZ" zufolge waren Elway und Sperbeck gemeinsam nach einer Party in dem Fahrzeug unterwegs, als Sperbeck hinten aus dem Golfmobil fiel und mit dem Kopf auf dem Asphalt aufschlug. Dabei zog er sich ein schweres Trauma zu. Elway saß laut Berichten am Steuer des Fahrzeuges.

Elway habe sofort den Notruf gewählt, Sperbeck wurde nach Eintreffen der Rettungskräfte direkt in ein Krankenhaus gebracht. Allerdings waren die Chancen für Sperbeck von vornherein gering, er musste von Maschinen am Leben erhalten werden. Die Ärzte bereiteten sich bereits darauf vor, seine Organe zur Transplantation freizugeben.

Wenngleich Elway das Golfcart offenbar selbst gefahren ist, gibt es dem Bericht zufolge keinerlei Hinweise darauf, dass er irgendeine Schuld an dem Unfall trägt. Der frühere Quarterback der Denver Broncos und Sperbeck waren gemeinsam mit ihren Frauen zuvor bei einem Musikfestival vor Ort.

Sperbeck und Elway kennen sich schon viele Jahre, bereits 1990 wurde Sperbeck Elways Agent in der NFL. Auch nach dem Karriereende des zweimaligen Super-Bowl-Siegers blieben beide eng befreundet und betrieben seit 2013 gemeinsam ein Weingut.