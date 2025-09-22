Die New York Giants kassieren gegen die Kansas City Chiefs ihre dritte Saisonniederlage. Quarterback Russell Wilson enttäuscht mit 18 von 32 Pässen für 160 Yards und zwei Interceptions. Head Coach Brian Daboll lässt offen, wer nächste Woche als Quarterback starten wird.

Nach dem kleinen Aufschwung durch seine Leistung gegen die Dallas Cowboys in der Vorwoche konnte Russell Wilson gegen die Kansas City Chiefs keine Eigenwerbung betreiben.

Nach der 9:22-Niederlage seiner New York Giants am Sonntagabend verweigerte Head Coach Brian Daboll eine Aussage zu Russell Wilsons Status als künftigem Starting Quarterback.

"Ja, ihr habt mich schon öfter nach Spielern direkt nach Spielen gefragt", sagte Daboll: "Darauf werde ich nicht antworten."

Jaxson Dart kam wie schon in der Vorwoche in einem kleinen Paket von Spielzügen zum Einsatz.

Der Rookie stand drei Snaps auf dem Feld, übergab den Ball zweimal an Running Back Cam Skattebo und lief einmal selbst für drei Yards. Bereits gegen die Cowboys hatte er zweimal den Ball übergeben und einmal selbst den Lauf gewählt.