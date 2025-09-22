Anzeige
American Football

NFL: Fans buhen Russell Wilson aus – Giants-Head-Coach hält Quarterback-Frage für nächste Woche offen

  • Veröffentlicht: 22.09.2025
  • 09:45 Uhr
  • Julian Erbs

Die New York Giants kassieren gegen die Kansas City Chiefs ihre dritte Saisonniederlage. Quarterback Russell Wilson enttäuscht mit 18 von 32 Pässen für 160 Yards und zwei Interceptions. Head Coach Brian Daboll lässt offen, wer nächste Woche als Quarterback starten wird.

Nach dem kleinen Aufschwung durch seine Leistung gegen die Dallas Cowboys in der Vorwoche konnte Russell Wilson gegen die Kansas City Chiefs keine Eigenwerbung betreiben.

Nach der 9:22-Niederlage seiner New York Giants am Sonntagabend verweigerte Head Coach Brian Daboll eine Aussage zu Russell Wilsons Status als künftigem Starting Quarterback.

"Ja, ihr habt mich schon öfter nach Spielern direkt nach Spielen gefragt", sagte Daboll: "Darauf werde ich nicht antworten."

Jaxson Dart kam wie schon in der Vorwoche in einem kleinen Paket von Spielzügen zum Einsatz.

Der Rookie stand drei Snaps auf dem Feld, übergab den Ball zweimal an Running Back Cam Skattebo und lief einmal selbst für drei Yards. Bereits gegen die Cowboys hatte er zweimal den Ball übergeben und einmal selbst den Lauf gewählt.

Auch die Fans äußern ihren Unmut gegenüber Wilson

Im Heimspiel der Giants in Woche 3 zeigte das Publikum seine Begeisterung für Dart ebenso lautstark wie seine Unzufriedenheit mit Wilson.

Während dem Routinier ein lautes Pfeifkonzert entgegenschlug, skandierten die Fans mehrfach "We Want Dart".

Das Wichtigste in Kürze

Auch dazu äußerte sich Daboll: "Jaxson macht gute Fortschritte. Wir werden weiterhin mit ihm arbeiten. Ich habe großes Vertrauen in ihn, in seine Entwicklung, und daran werden wir anknüpfen."

Und weiter: "Ehrlich gesagt, ich würde auch buhen – wenn man nicht gut genug ist, nicht punktet, nicht abschließt. Das verstehe ich. So ist das Geschäft. Wir müssen einfach besser werden."

New York blieb in dieser Saison bereits zweimal im einstelligen Punktebereich – als einziges Team der NFL.

Erschwerend kam hinzu, dass den Giants nach der Verletzung von Kicker Graham Gano beim Aufwärmen kein gesunder Kicker zur Verfügung stand.

Schon nach drei Spielen brodelt es kräftig bei den New York Giants.

