Kultusministerium in Hessen will NFL-Logo verbieten

Die NFL gewinnt in Deutschland immer mehr Fans. Die stetige Präsenz des NFL-Logos bei Flag-Football-Turnieren will das Kultusministerium in Hessen nun aber verbieten.

Von Chris Lugert

Das Kultusministerium von Hessen will die Präsenz des NFL-Logos bei dem von der US-Liga veranstalteten Flag-Football-Programm verbieten. Seit Anfang 2022 richtet der Vermarkter "Sportfive" mit der NFL ein solches Programm an Schulen in Deutschland aus, in Hessen haben bislang 20 Schulen aus dem Rhein-Main-Gebiet teilgenommen.

Ziel des Programms ist es, "die von der NFL gelebten Werte wie Respekt, Verantwortung, Integrität und Durchhaltevermögen sowie die Wichtigkeit eines gesunden, aktiven Lebensstils" zu vermitteln. Allerdings geht dieses Programm mit viel Werbung für die NFL einher, das Logo der Liga ist auf Werbebanden und in anderer Form stets präsent.

Das ist dem Land Hessen ein Dorn im Auge, das Ministerium fordert ein Verbot. "Nachdem man sich ein Bild gemacht hatte, steht fest, dass die Werbebanden ebenso wie die Starterpakete mit NFL-Logo nicht im Einklang mit den Sponsoring-Grundsätzen stehen", teilte das Kultusministerium auf Anfrage des "hr" mit.

Heißt: Soll das Programm wie bisher an hessischen Schulen fortgeführt werden, ist Werbung für die NFL nicht mehr gestattet. Die NFL und "Sportfive" zogen laut "Bild" bereits Konsequenzen und verlegten das Turnier nach Düsseldorf. Der deutsche Hauptsponsor der NFL, die Deutsche Kreditbank, teilte unterdessen mit, das Flag-Football-Programm auch in Hessen weiterführen zu wollen.