- Anzeige -
- Anzeige -
ALLE NFL-HIGHLIGHTS AUF JOYN

NFL: Flieh, Joe Burrow! Warum der Star-Quarterback die Cincinnati Bengals unbedingt verlassen muss - ein Kommentar

  • Aktualisiert: 16.12.2025
  • 19:32 Uhr
  • Christian Stüwe

Joe Burrow verpasst mit den Cincinnati Bengals erneut die Playoffs. Der Quarterback muss viel einstecken, sein Team gibt ihm zu wenig Schutz - was an die Situation von Andrew Luck vor einigen Jahren erinnert. Weshalb Burrow über einen Abgang nachdenken sollte.

Von Christian Stüwe

Im Fußball wäre es der Traum vieler Fans. Ein Weltklasse-Spieler, der seinem Heimatverein die Treue hält, obwohl dieser nicht sonderlich erfolgreich ist.

Da im Profi-Fußball aber jegliche Romantik und Loyalität durch kompromisslosen Kapitalismus ersetzt wurde, ist so etwas kaum noch vorstellbar.

Etwas anders ist es in der NFL, wo das Salary Cap für Chancengleichheit sorgt und es einen völlig überhitzten Transfermarkt wie im europäischen Fußball nicht gibt.

Und Joe Burrow ist tatsächlich ein beeindruckendes Beispiel dafür, dass in der NFL die Uhren etwas anders ticken. Mehrfach schon erklärte er, seine ganze Karriere bei den Bengals verbringen zu wollen, obwohl er anderswo vermutlich erfolgreicher sein könnte.

- Anzeige -
- Anzeige -
Los Angeles Chargers x Kansas City Chiefs SaO PAULO, SP - 05.09.2025: LOS ANGELES CHARGERS X KANSAS CITY CHIEFS - The match between the Los Angeles Chargers and Kansas City Chiefs opens the 2025-26...

Alle Highlights der NFL live auf Joyn

Die wichtigsten Szenen aller Spiele hier zum Nachschauen.

- Anzeige -
- Anzeige -

NFL - Joe Burrow: "Just a kid from Southeast Ohio"

Der Quarterback der Cincinnati Bengals wuchs in Athens, Ohio auf und spielte dort an der Highschool. Am College lief er zunächst für die Ohio State University auf. Dass ihm der Durchbruch zu einem der besten College-Quarterbacks erst an der Louisiana State University gelang, ändert nichts daran, dass Burrow sich selbst immer wieder als "just a kid from Southeast Ohio" bezeichnete.

Als die Cincinnati Bengals Burrow im Draft 2020 mit dem ersten Pick nach Ohio heimholten, war es der Beginn eines kleinen Märchens. "Joe Cool" führte die Bengals nach einem Kreuzbandriss in seiner ersten Saison im Frühjahr 2022 zum ersten Playoff-Sieg seit 1991 und bis in den Super Bowl.

Der ganz große Wurf blieb allerdings aus, seitdem ist die Situation in Cincinnati wenig märchenhaft. Die Bengals statteten Burrow zwar mit einem Rekordvertrag bis 2029 aus und machten ihn zum Franchise-Quarterback, schafften es aber nicht, ein wirklich wettbewerbsfähiges Team an seine Seite zu stellen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Die Probleme der Cincinnati Bengals: Schwache O-Line, schwache Defense

Vor allem die Defense ist schwach, statistisch gesehen die schlechteste Defense der NFL. Die Offensive Line ist ebenfalls eine der schwächsten der Liga, Burrow bekommt zu wenig Schutz und muss extrem viel einstecken. In der Saison 2021 waren es 51 Sacks gegen ihn, 2024 kassierte er 48 Sacks.

Am Sonntag, bei der 0:24-Niederlage gegen die Baltimore Ravens, die das erneute Playoff-Aus der Bengals besiegelte, wurde er dreimal zu Boden geworfen und brachte mit seiner Offense nichts Zählbares auf das Scoreboard.

Burrow warf dabei zwei Interceptions, nachdem er den größten Teil der Saison mit einer Zehenverletzung verpasst hatte und nicht in Bestform war. Unter dem Strich also eine weitere ernüchternde Spielzeit für den Quarterback.

"Es gibt kein Team in der NFL, das das Spiel gewonnen hätte, wenn ich der Quarterback gewesen wäre", nahm der geknickte Burrow die Schuld auf sich und zeigte sich tief frustriert und nachdenklich.

Joe Burrows Situation erinnert an Andrew Luck

Die Situation erinnert erschreckend an die von Andrew Luck bei den Indianapolis Colts vor einigen Jahren. Luck war ebenfalls ein äußerst loyaler Ausnahme-Quarterback, der von den Colts zu wenig Schutz und Unterstützung bekam und deshalb seine Karriere von Verletzungen geplagt früh beenden musste.

Ein Schicksal, das auch Burrow drohen könnte, wenn die Bengals in der kommenden Offseason wieder nicht die richtigen Schlüsse ziehen. Spätestens dann sollte "Joe Cool" überlegen, aus Cincinnati zu flüchten.

Um sich und seine Karriere zu retten. Football-Romantik hin oder her.

Mehr News und Videos

NFL: Super-Bowl-Champion zurück auf der Schulbank

  • Video
  • 01:16 Min
  • Ab 0
GER, Berlin, ELF, American Football, Berlin Thunder vs Rhein Fire, 23.06. 2024, ELF, F L Jahn Sportpark, European League of Football, Felix Lepper (Thunder), *** GER, Berlin, ELF, American Football...
News

NFL-Traum: Felix Lepper glaubt an "realistische Chance"

  • 16.12.2025
  • 17:38 Uhr
imago images 1070147733
News

Schwere Verletzung: Brady gibt Mahomes Ratschlag

  • 16.12.2025
  • 16:32 Uhr
Super Bowl 2020 Halbzeitshow
News

Super Bowl Halftime Show: Wer ist Bad Bunny? Alle Infos

  • 16.12.2025
  • 16:12 Uhr
NFL München
News

NFL 2026 in München: Wie hoch sind die Ticket-Preise?

  • 16.12.2025
  • 16:05 Uhr
2250045209
News

Spieltag der Deutschen: Bestleistung und Snap-Boost

  • 16.12.2025
  • 15:41 Uhr
Brady und Mahomes
News

Kommentar: Chiefs müssen jetzt von Bradys Patriots lernen

  • 16.12.2025
  • 14:35 Uhr
Los Angeles Chargers v Kansas City Chiefs - NFL 2025
News

Mahomes erfolgreich operiert - zweite Verletzung enthüllt

  • 16.12.2025
  • 14:34 Uhr

Liebes-Aus bei NFL-Star! Model-Freundin bricht in Tränen aus

  • Video
  • 01:22 Min
  • Ab 0
imago images 1042010887
News

NFL-Playoffs ohne Chiefs: Was wir vermissen werden

  • 16.12.2025
  • 10:52 Uhr