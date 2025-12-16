Tom Brady spricht über die schwere Verletzung von Patrick Mahomes und gibt ihm einen Ratschlag mit auf den Weg. Von Franziska Wendler Schlimmer hätte der 15. NFL-Spieltag für Patrick Mahomes nicht verlaufen können. Chiefs-Pleite gegen die Chargers, vorzeitiges Playoff-Aus – und für ihn persönlich am schlimmsten: Kreuzbandriss im linken Knie. Es ist die erste schwere Verletzung in der Karriere des Spielmachers, der sich bereits einer Operation unterzogen hat. Für Mahomes steht nun eine langwierige Reha an, die die gesamte Offseason in Anspruch nehmen wird.

Quarterback-Legende Tom Brady riss sich einst, genau wie Mahomes, in seiner neunten NFL-Saison das Kreuzband. Im Podcast "Let's Go" hat der siebenmalige Super-Bowl-Sieger über den Heilungsprozess gesprochen und erklärt, warum es "psychologisch gesehen ein harter Kampf" ist.

Schwere Reha liegt vor dem Chiefs-Star "Es ist eine harte Reha", so der 48-Jährige: "Es ist eine der härtesten Rehabilitationsmaßnahmen überhaupt. Ich erinnere mich nur daran, dass ich mich jeden Tag selbst antrieb. Und es sind immer die gleichen Schmerzen und Beschwerden, außer man macht trotz dieser Schmerzen und Beschwerden Fortschritte, was psychologisch gesehen eine große Herausforderung ist." Und weiter: "Es fühlt sich jeden Tag nicht richtig an. Außer man gewinnt an Bewegungsfreiheit und Kraft und ist auf dem Weg der Besserung. Ich wünsche ihm also alles Gute." Kommentar: Kansas City Chiefs müssen von den Patriots und Brady lernen

Patrick Mahomes meldet sich nach Verletzung zu Wort

NFL: Playoffs ohne Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs - was wir vermissen werden Der Moderator des Podcasts, Jim Gray, fragte Brady in der Folge, welchen Ratschlag er Mahomes mit auf den Weg geben würde. Die Antwort von TB12: Man muss sich dem Prozess stellen.

