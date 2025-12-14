- Anzeige -
American Football

NFL: Kansas City Chiefs - Patrick Mahomes schwer verletzt - Operation verläuft erfolgreich

  • Aktualisiert: 16.12.2025
  • 14:34 Uhr
  • Chris Lugert

Die Kansas City Chiefs verlieren nicht nur die letzten Playoff-Hoffnungen, sondern auch Patrick Mahomes. Der Star-Quarterback verletzt sich schwer am Knie und meldet sich auf Social Media zu Wort.

Alles Negative dieser NFL-Saison schien sich für die Kansas City Chiefs im Spiel bei den Los Angeles Chargers zu vereinen - und noch mehr.

Erneut enttäuschten die Chiefs auf ganzer Linie, Patrick Mahomes spielte nicht gut. Und dann verletzte sich der Quarterback auch noch schwer.

In der Schlussphase der Partie wurde das linke Knie von Mahomes nach einem Tackling böse überstreckt, der 30-Jährige ging zu Boden und hielt sich unter sichtbar großen Schmerzen das Knie. Zwar konnte Mahomes das Feld nach längerer Behandlungspause eigenständig verlassen, er humpelte aber deutlich.

NFL: Patrick Mahomes erfolgreich operiert

Wenig später dann folgte die Schock-Diagnose. Wie Kansas City nach Spielende bekannt gab, zog sich Mahomes einen Kreuzbandriss zu.

Wie die Chiefs inzwischen mitteilten, wurde Mahomes am Montagabend in Dallas erfolgreich am Kreuzband operiert. Die vorangegangene Untersuchung zeigte, dass auch das Kollateralband (LCL) im Knie gerissen war. Das sollte im Regelfall die Ausfallzeit jedoch nicht verlängern.

Dennoch wird er nicht nur die restliche laufende Saison verpassen, sondern wohl auch weite Teile der Saisonvorbereitung 2026. Ob er rechtzeitig zum Start der kommenden Spielzeit wieder fit sein wird, ist aktuell mehr als offen.

NFL-Highlights: Chiefs verlieren Playoff-Hoffnungen und Mahomes

Mahomes: "Weiß nicht, warum das passieren musste"

Bevor die News über seine Kreuzbandverletzung an die Öffentlichkeit gelangte, meldete sich der Chiefs-Star auf der Plattform X zu Wort und bedauerte die Umstände.

"Ich weiß nicht, warum das passieren musste. Und ich will ehrlich sein: Es tut weh. Aber alles, was wir jetzt tun können, ist, auf Gott zu vertrauen und jeden Tag aufs Neue alles zu geben. Danke an das Chiefs-Königreich, das mich immer unterstützt hat, und an alle, die mir ihre Anteilnahme bekundet und mir ihre Gebete gesandt haben. Ich werde stärker denn je zurückkommen", schrieb er.

Mahomes, der in den vergangenen Wochen mit einem Knieproblem zu kämpfen hatte, wurde vor seiner Verletzung ständig von der Verteidigung der Los Angeles Chargers bedrängt. Er wurde fünfmal gesackt und erlitt mehrere weitere Hits. In seiner sehr erfolgreichen Karriere blieb er bisher von großen Verletzungen verschont.

NFL: Kurioser Moment! Chiefs-Star weiß nichts von Playoff-Aus

NFL: Chiefs verpassen erstmals seit 2014 die Playoffs

Für die finalen Spielzüge gegen die Chargers übernahm Backup Gardner Minshew die Offense, seine Interception besiegelte jedoch die 13:16-Niederlage.

Die schwere Verletzung ihres Spielmachers ist für die Chiefs die ultimative Krönung einer Horrorsaison, die gegen die Chargers ihr vorzeitiges Ende fand. Durch die Ergebnisse auf den anderen Plätzen steht fest, dass Kansas City keine Chance mehr auf die Playoff-Teilnahme hat.

Zum ersten Mal seit der Saison 2014 und überhaupt in der Ära mit Mahomes findet die Postseason ohne die Chiefs statt. Und auch die kommende Saison steht bereits unter keinem guten Stern.

