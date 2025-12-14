Die Kansas City Chiefs verlieren nicht nur die letzten Playoff-Hoffnungen, sondern auch Patrick Mahomes. Der Star-Quarterback verletzt sich schwer am Knie und meldet sich auf Social Media zu Wort. Alles Negative dieser NFL-Saison schien sich für die Kansas City Chiefs im Spiel bei den Los Angeles Chargers zu vereinen - und noch mehr. Erneut enttäuschten die Chiefs auf ganzer Linie, Patrick Mahomes spielte nicht gut. Und dann verletzte sich der Quarterback auch noch schwer. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn In der Schlussphase der Partie wurde das linke Knie von Mahomes nach einem Tackling böse überstreckt, der 30-Jährige ging zu Boden und hielt sich unter sichtbar großen Schmerzen das Knie. Zwar konnte Mahomes das Feld nach längerer Behandlungspause eigenständig verlassen, er humpelte aber deutlich.

NFL: Patrick Mahomes erfolgreich operiert Wenig später dann folgte die Schock-Diagnose. Wie Kansas City nach Spielende bekannt gab, zog sich Mahomes einen Kreuzbandriss zu. Wie die Chiefs inzwischen mitteilten, wurde Mahomes am Montagabend in Dallas erfolgreich am Kreuzband operiert. Die vorangegangene Untersuchung zeigte, dass auch das Kollateralband (LCL) im Knie gerissen war. Das sollte im Regelfall die Ausfallzeit jedoch nicht verlängern. Dennoch wird er nicht nur die restliche laufende Saison verpassen, sondern wohl auch weite Teile der Saisonvorbereitung 2026. Ob er rechtzeitig zum Start der kommenden Spielzeit wieder fit sein wird, ist aktuell mehr als offen.

NFL-Highlights: Chiefs verlieren Playoff-Hoffnungen und Mahomes

NFL: Kurioser Moment! Chiefs-Star weiß nichts von Playoff-Aus

