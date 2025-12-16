- Anzeige -
NFL: Snoop Dogg mit besonderer Rolle bei Christmas Game

  Veröffentlicht: 16.12.2025
  20:24 Uhr
  • ran.de

Am 25. Dezember treffen die Minnesota Vikings im Rahmen der Christmas Games der NFL auf die Detroit Lions. Rapper Snoop Dogg hat dabei einen besonderen Auftritt.

Die NFL hat nun bekanntgegeben, welcher Star im Rahmen des Christmas Games beim Spiel zwischen den Minnesota Vikings und den Detroit Lions für die Halftime Show verantwortlich ist.

Der Rapper Snoop Dogg wird als Headliner der Halbzeit-Show im US Bank Stadium in Minneapolis für Stimmung sorgen.

"NFL, Netflix und euer Onkel Snoop an Weihnachten? Wir servieren Musik, Liebe und gute Laune für die ganze Welt", sagte Snoop Dogg in einem Ankündigungs-Video über seinen bevorstehenden Auftritt.

Der 54-Jährige kündigt für seine Halftime Show schon mal Besonderes an: "Das ist die Art von Weihnachtsmagie, die der Weihnachtsmann nicht in einen Sack packen kann."

Halftime Show: Snoop Dogg folgt auf Beyonce

Snoop Dogg ist damit quasi der Nachfolger von Superstar Beyonce. Sie war im Vorjahr der Mittelpunkt der Halbzeit-Show am Christmas Gameday bei der Begegnung zwischen den Baltimore Ravens und den Houston Texans.

Die Partie in Minneapolis wird am 25. Dezember 2025 ist die zweite in der NFL an diesem Tag sein, bereits davor treffen die Dallas Cowboys auf die Washington Commanders-

