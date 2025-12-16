NFL: Snoop Dogg mit besonderer Rolle bei Christmas Game

Am 25. Dezember treffen die Minnesota Vikings im Rahmen der Christmas Games der NFL auf die Detroit Lions. Rapper Snoop Dogg hat dabei einen besonderen Auftritt. Die NFL hat nun bekanntgegeben, welcher Star im Rahmen des Christmas Games beim Spiel zwischen den Minnesota Vikings und den Detroit Lions für die Halftime Show verantwortlich ist. Der Rapper Snoop Dogg wird als Headliner der Halbzeit-Show im US Bank Stadium in Minneapolis für Stimmung sorgen.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

"NFL, Netflix und euer Onkel Snoop an Weihnachten? Wir servieren Musik, Liebe und gute Laune für die ganze Welt", sagte Snoop Dogg in einem Ankündigungs-Video über seinen bevorstehenden Auftritt. Der 54-Jährige kündigt für seine Halftime Show schon mal Besonderes an: "Das ist die Art von Weihnachtsmagie, die der Weihnachtsmann nicht in einen Sack packen kann."

- Anzeige -

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen