Hintergrund ist der finanzielle und gesundheitliche Aspekt. Kaum eine andere Position muss für ihre Bezahlung so die Knochen hinhalten. Und meist werden erfolgreiche Jahre damit gedankt, dass ein Spieler abgegeben wird, da im nächsten Draft bestimmt die nächste günstige RB-Variante verfügbar ist.

Running Backs kämpfen um ihre Wertigkeit innerhalb der NFL. Abgesehen von der finanziellen Diskussion spielen aktuell drei Beispiele groß auf, an denen sich Argumente finden lassen.

Das Wichtigste in Kürze

Und Barkley? Der Nummer-zwei-Pick aus dem Draft 2018 ging nach seinem auslaufenden Vertrag als FREE AGENT zu den Eagles, springt rückwärts über Verteidiger, führt mit 1.392 Rushing Yards die Liga an und macht aus den Eagles die beste Rush Offense der NFL. Eine der Folgen? Das Team steht 9-2 und ist auf Playoff-Kurs, Barkley für viele ein Kandidat auf den MVP-Award.

Ach, wenn die New York Giants doch nur eine Zeitmaschine hätten. Würden sie dann wieder so entscheiden? Statt Running Back Saquon Barkley, der zugegebenermaßen sehr verletzungsanfällig war, mit einem dicken Vertrag auszustatten, entschloss man sich, Quarterback Daniel Jones damals fürstlich zu bezahlen.

Saquon Barkley: Von den New York Giants zu den Philadelphia Eagles

Derrick Henry: Von den Tennessee Titans zu den Baltimore Ravens

Beispiel Nummer zwei: Derrick Henry. Der vielleicht konstanteste und beste Running Back der letzten fünf bis zehn Jahre. Mit 1.325 Rushing Yards knapp hinter Barkley, welcher auf zehn Rushing Touchdowns kommt. Henry sogar auf 13 (Top-Wert der Liga).

Henry ist auch einer der Gründe, warum ein Lamar Jackson noch befreiter aufspielen kann und beide zu den MVP-Kandidaten gehören. Die Ravens stehen 8-4 und haben nach den Eagles das beste Laufspiel der Liga. Sie machen im Schnitt 180 Yards pro Spiel über den Boden.

Wie ergeht es den Titans? Ja, sie haben mit Tony Pollard einen guten Ersatz gefunden. Doch sind weit entfernt von dem, was unter und mit Henry möglich war. Auf dem jungen Quarterback Will Levis liegt mehr Verantwortung, an der er teils zerbricht. Das Team steht 3-8 und hat mit den Playoffs nicht zu tun.

Henry kam als Free Agent, wie schon Barkley. Während Pollard 7,25 Millionen pro Jahr verdient, sind es bei Henry acht Millionen. Hat sich das wirklich gelohnt, liebe Titans?