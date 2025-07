NFL-Geständnis: Bill Belichick hätte Ex-Patriots-Star fast zum Weinen gebracht

Cornerback Stephon Gilmore plaudert eine Anekdote aus seiner Zeit bei den New England Patriots aus, in der ihn Star-Coach Bill Belichick beinahe zum Weinen brachte.

Dass der frühere NFL-Coach Bill Belichick ein Mann klarer Worte ist, mussten während dessen erfolgreicher Ära bei den New England Patriots selbst Superstars wie Tom Brady erleben.

Nun offenbarte der frühere Patriots-Cornerback Stephon Gilmore im Podcast "The Money Down", dass ihn Belichick einst durch harte Worte beinahe zum Weinen brachte.

Wegen eines missglückten Spielzuges wurde er laut eigener Aussage bei der späteren Besprechung von Belichick heftig kritisiert. "Es war, als ich gerade da ankam. Ich war eng am Receiver dran. Es war eine Bunch-Formation ... und ich hab mich wegblocken lassen", erinnerte sich der 34-Jährige an die Spielsituation. Was folgte, war ein heftiger Rüffel von Belichick für den Cornerback beim nächsten Team-Meeting.