NFL - Dak Prescott verletzt! Nächster Schock für die Dallas Cowboys - Auch Sorgen um Lamb

Im Spiel gegen die Atlanta Falcons erlitt der Spielmacher eine Oberschenkelverletzung, zudem leidet er unter einer Handverletzung. Bis dahin brachte der Spielmacher 18 seiner 24 Passversuche für 133 Yards und einen Touchdown an den Mann. Backup Cooper Rush wurde für Prescott ins Spiel gebracht.

Wie "ESPN" berichtet, unterzieht sich Prescott noch am Montag einer MRT-Untersuchung, um die genaue Diagnose und Ausfallzeit herauszufinden.

Prescott selbst zeigte sich nach dem Spiel zuversichtlich, dass er in der anstehenden NFL-Woche wieder auf dem Feld stehen wird.

"Ich habe etwas gespürt", sagte Prescott nach dem Spiel (via "The Athletic"). "Ich habe etwas gespürt, was ich noch nie gespürt habe", fügte Prescott gegenüber "ESPN" hinzu, kündigte jedoch an: "Es wird viel für mich brauchen, um nicht da draußen zu sein."

Doch Prescott war nicht der einzige Star-Spieler, der sich bei den Cowboys verletzte. Auch Wide Receiver CeeDee Lamb fiel mit einer Schulterverletzung aus und wird am Montag eine MRT-Untersuchung durchlaufen.

Die Cowboys stecken in einer sportlich schwierigen Situation, verloren das Spiel gegen die Atlanta Falcons mit 21:27 und stehen bei einer enttäuschenden 3:5-Bilanz.